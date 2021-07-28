28.07.2021 10:12

"Семейный альбом" ищет фотографии харьковчан для необычного проекта

Помните, в начале 90-х в центре города ходили фотографы и снимали прохожих? Человек куда-то направляется, погрузившись в свои мысли и заботы, и такой его запечатлевала фотопленка.

В семейном архиве Виктории Лихолёт немало подобных фото. Вот на этом снимке ее мама Татьяна Лихолёт пересекает переулок Спартаковский, где он переходит в улицу Советскую (ныне площадь Конституции) в Харькове. На ней черно-белый костюм, приобретенный в магазине "Маричка" на площади Розы Люксембург (ныне площадь Павловская) за 100 рублей.

Сумка бордового цвета куплена "с переплатой" на работе - явление поздней советской эпохи, когда люди приходили на предприятия и продавали вещи.

Туфли чешские или румынские, замшевые коричневые с золотистой канвой. Приобретенные в Москве за 40 рублей. Здесь сразу две приметы времени. Никто не знал тогда о брендах, качество определялось страной производства. Лучшие товары концентрировались в Москве, поэтому граждане приезжали туда скупаться отовсюду.

Футболка (черная с принтом в виде золотистого пламени) - с польской отдела Центрального универмага Харьков, стоила бешеные 250 рублей.

Кошелек - на фотографии он выглядит как сигарета - чешский, стоил 15 рублей "с переплатой"

Цель проект "Семейный альбом" - создать цифровой фотоархив украинской уличной моды, который позволил бы исследовать историю украинской моды, а также историю страны через образы и истории ее граждан. К сожалению, в коллекции из Харькова пока только одно фото, которое вы можете увидеть выше..

Приобщиться к проекту может каждый. Куда отправлять и какие именно фотографии подходят можно узнать на странице организаторов