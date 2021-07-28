28.07.2021 10:28

В Харьковском зоопарке умерла слониха Тэнди (видео)

На момент смерти животному было 23 года.



Фото из архива "КП".

С грустью сообщаем, что в результате хронического заболевания умерла наша слониха Тэнди, - Такое печальное сообщение корреспондентам РЕДПОСТ передали в пресс-службе Харьковского зоопарка.

Тэнди приехала в Харьковский зоопарк из Одессы в двухлетнем возрасте. Со временем, когда слоненок начало набирать вес, киперы заметили проблемы с задними ногами. Тэнди неправильно ставила стопу, что привело к искажению ног и системных изменений, которые не позволяли нормально двигаться.

Как только появились первые симптомы заболевания, совместно с куратором от Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА) было принято решение созвать консилиум с западными коллегами-ветеринарами. Заключение врачей: дисплазия коленных суставов. Единственная причина возникновения данного заболевания у животных - генетический фактор. И именно таким заболеванием страдал отец Тэнди - слон Тарун.

Основными симптомами развития данного заболевания являются скованые движения, вынужденное положение тела животного, подгиб тазовых конечностей, патологическое сгибание поясничного отдела позвоночника, наличие припухлостей или даже абсцессов в районе тазобедренных суставов.

Учитывая сложность заболевания и особенности его течения, в течение всего времени вели регулярные консультации со специалистами Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов, лечение велось под наблюдением ЕАЗА, было подобрано максимально эффективный метод поддерживающей терапии, который при участии западных коллег-ветеринаров корректировался в зависимости от общего состояния Тэнди.

На определенном этапе Ассоциацией было предложено применить эвтаназию, но состояние слона давало надежды. И, несмотря на гуманное отношение к животным в Харьковском зоопарке, было решено продолжить лечение Тэнди - любимицы посетителей и работников зоопарка. Лечение давало эффект, однако временный - исчезали симптомы, а не само заболевание. Поскольку вылечить дисплазию невозможно, заболевание приводит к необратимым процессам в костно-суставной системе.

В последнее время состояние Тэнди начало стремительно ухудшаться. Болезнь взяла верх - Тэнди умерла, не дожив до открытия обновленного зоопарка менее месяца...