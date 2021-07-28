28.07.2021 10:59

В Харькове проводят рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте

В Харькове с 28 июля в общественном транспорте начинаются рейды по соблюдению масочного режима.



РЕДПОСТ

Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ . Пассажиров проверяют в наземном и подземном общественном транспорте. Всех пассажиров просят соблюдать карантинные меры.

Рейдовые группы будут состоять из правоохранителей, представителей госнадзора и районных администраций.

В случаи отказа пассажирами соблюдать масочный режим, им могут выписать штраф - 171 грн. Частные перевозчики получат более суровое финансовое наказание - 17 тысяч гривен.

Усиление масочного режима в Харькове связано с увеличением случаев заболеваемости на коронавирус.

Резкий всплеск очередной волны заболеваемости в городе может произойти в любой момент. Поэтому харьковчан просят не забывать о защитных масках, чтобы не пришлось более строгие карантинные ограничения, которые имели место в предыдущие волны заболевания .