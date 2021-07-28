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28.07.2021  10:59   

В Харькове проводят рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте

В Харькове с 28 июля в общественном транспорте начинаются рейды по соблюдению масочного режима.


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Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ. Пассажиров проверяют в наземном и подземном общественном транспорте. Всех пассажиров просят соблюдать карантинные меры. 
 
Рейдовые группы будут состоять из правоохранителей, представителей госнадзора и районных администраций. 
 
В случаи отказа пассажирами соблюдать масочный режим, им могут выписать штраф - 171 грн. Частные перевозчики получат более суровое финансовое наказание - 17 тысяч гривен.
 
Усиление масочного режима в Харькове связано с увеличением случаев заболеваемости на коронавирус. 
 
Резкий всплеск очередной волны заболеваемости в городе может произойти в любой момент. Поэтому харьковчан просят не забывать о защитных масках, чтобы не пришлось более строгие карантинные ограничения, которые имели место в предыдущие волны заболевания .
 
Тэги:  харьков, транспорт, масочный режим
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