28.07.2021 11:15

От поддержки Добкина шарахаются, как от чумного, - мнение

Михаил Добкин создал себе настолько токсичный имидж, что от его поддержки отказываются и политики, и СМИ, несмотря на предлагаемые им условия сотрудничества.

Об этом заявил политический эксперт Александр Кочетков, анализируя последние появления Добкина в публичном поле.

Кочетков считает, что Добкин пытается работать с электоратом «Оппозиционной платформы — За жизнь» и для этого привлек в свою команду ее членов и бывших журналистов телеканалов, закрытых по решению Совета национальной безопасности и обороны. Однако сама партия Добкину в помощи отказала, а влиятельные СМИ в его кампании не участвуют.

«Во-первых, сама ОПЗЖ от поддержки Михаила Марковича шарахается, как от чумного. Это каким же токсичным надо быть, что заслужить такое отношение!

Во-вторых, сказать или написать можно что угодно: бумага все стерпит, не говоря уже об Интернете. Тем более, что журналистов и блогеров штаб Добкина привлекает в обход их изданий. Потому что, например, та же Олеся Медведева у себя может разместить любую социологию, а вот издание «Страна.uа» сомнительную социологию размещать не станет.

И в-третьих, это способ Добкина стать лазутчиком в стане электората ОПЗЖ. Потому что эти привлеченные персонажи активно пытаются отмазать Добкина от понятийных договоренностей с офисом президента Зеленского и от попыток Михаила Марковича наладить взаимопонимание с националистами», — считает аналитик.

Кочетков говорит, что нынешнее положение Добкина на политической сцене свидетельствует о нем как о банкроте:

«Отчаянная попытка своей филейной точкой разместиться на всех стульях гамбсовского гарнитура одновременно — и задружиться с ОП, и договориться с националистами, и внедриться в электорат ОПЗЖ, и выглядеть независимым — это признак политика-банкрота. А политического банкрота не спасут ни золотые перья, ни хрустальные голоса».

Напомним, Михаил Добкин заявлял о своем желании принимать участие в выборах мэра Харькова в этом году. Однако осенью прошлого года Добкин снял свою кандидатуру с выборов городского головы за несколько недель до голосования.

Большинство харьковчан считают его аутсайдером гонки: по данным «Харьковской социологической сети», Добкину не доверяют 56% жителей города.