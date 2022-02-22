22.02.2022 12:50

"Сотрудничает с ЛНР и Россией": Эпикур отозвал лицензию у фабрики Добкиных и снял продукцию с продаж

Про остановку производства продукции "Эпикур" сообщил основатель бренда Алексей Коваленко на своей странице в Facebook.

Причиной тому он назвал Михаила Добкина, который недавно стал акционером "Владимир-Волынской птицефабрики", сообщает издание autonewsua.kr.ua

«Снимаю свой Эпикур с продажи. Иначе ваши же деньги усиливают для вас же угрозу войны! Вопрос в Михаиле Добкине, который недавно стал акционером Владимир-Волынской птицефабрики. Здесь до его появления под своей лицензией и со своей эпи-командой я наладил производство курятины без антибиотиков и всякой дряни для тм Эпикур. », — написал Алексей Коваленко.

Он отметил, что узнал от журналистов-расследователей, что Добкин не только ведет токсичную риторику, но речь уже и о сотрудничестве с «ЛНР» и Россией

«Уже не слова, а дела. Настолько циничные по отношению к Украине, что я немедленно ставлю точку на Владимир-Волынской птицефабрике по Эпикур.», — отметил он.

Коваленко уточнил, что на данной фабрике Михаил Добкин производит продукцию под брендом «Чебатурочка» и основатель «Эпикура» не имеет на него никакого влияния. Он добавил, что уже аннулировал лицензию производителю и готовит официальные уведомления торговым сетям о прекращенной лицензии на «Эпикур».

Коваленко напомнил, что в интервью для Forbes уже говорил о том, что предпринимал шаги, чтобы не иметь дел с Добкиным. Бизнесмен планировал внедрение технологий «Эпикур» на других производствах и бесшовный перенос производства и поставок.

«Так и действую… но в такой ситуации ждать не могу. Люди ценнее денег. Репутация ценнее денег. Ценности ценнее денег.», — подчеркнул Алексей Коваленко.

Позже он сообщил, что не бросает членов команды производства и тех, кого уволят или кто захочет уйти сам. Он готов принять их в свою команду или поможет найти работу среди своего бизнес-окружения.

«Пишите мне в личку, кому нравилось работать со мной в той атмосфере драйва от челенджей, отваги до безумия! Команда была создана крутейшая! Больно смотреть, как она рассыпается!!» — резюмировал Коваленко.

Напомним, харьковский блогер Павел Федосенко ранее прокомментировал откровения Михаила Добкина о его предательстве в марте 2014 года. По его словам, митинг на площади Свободы 1 марта 2014 года запустил волну противостояния в Харькове между сторонниками и противниками Евромайдана. Из-за провокации Добкина пострадали сотни людей, были человеческие жертвы, а после по городу прокатилась волна терактов. На многих антимайдановцев, которых Добкин привел на площадь, завели уголовные дела.

В Харькове тогда не повторилась Одесская трагедия (или еще хуже – Донецкий сценарий) только благодаря руководству города.

В это время Михаил Добкин отсиживался заграницей. Потом он, впрочем, вернулся для того, чтобы поздравить Порошенко с победой на выборах. А сейчас Михаил Маркович рассказывает, что он не стоял под российскими флагами, и не он их туда приносил. Он всего лишь предал людей, струсил и убежал, резюмировал Федосенко.

Ранее сообщалось, что 17 января 2022 года Харьковский апелляционный хозяйственный суд поставил точку в судебном процессе о невыплате Добкиным Михаилом долга за купленные у предпринимателя Алекса Коваленко 29,5% Компании по управлению активами "Ореола".