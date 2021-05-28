28.05.2021 09:08

Добкин рассказал, как собрал митинг и сбежал из страны (ВИДЕО)

Харьковский блогер Павел Федосенко прокомментировал откровения Михаила Добкина о его предательстве в марте 2014 года.

Михаил Добкин в передаче журналистки Натальи Влащенко рассказал, как подставил тысячи харьковчан на митинге 1 марта 2014 года.

Как Добкин объяснил телеведущей, он собрал несколько тысяч антимайдановцев на площади Свободы, чтобы “дать людям выплеснуть эмоции” – и в тот же день улетел за пределы Украины, потому что у него “была назначена важная встреча”. Другими словами, губернатор Харьковской области спровоцировал бойню и трусливо убежал, заранее заготовив себе самолет.

“Что было дальше - вы видели. А вот Михаил Маркович - нет. Еще до начала п...реза он покинул площадь Свободы - а после и страну”, – написал Павел Федосенко на своей странице в “Фейсбук”.

Между тем, митинг на площади Свободы 1 марта 2014 года запустил волну противостояния в Харькове между сторонниками и противниками Евромайдана.Из-за провокации Добкина пострадали сотни людей, были человеческие жертвы, а после по городу прокатилась волна терактов. На многих антимайдановцев, которых Добкин привел на площадь, завели уголовные дела.

В Харькове тогда не повторилась Одесская трагедия (или еще хуже – Донецкий сценарий) только благодаря руководству города.

В это время Михаил Добкин отсиживался заграницей. Потом он, впрочем, вернулся для того, чтобы поздравить Порошенко с победой на выборах. А сейчас Михаил Маркович рассказывает, что он не стоял под российскими флагами, и не он их туда приносил. Он всего лишь предал людей, струсил и убежал.