В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Индустриальный район:
ул. Большая Кольцевая, 6 (п. №6, стояк) до 20:00 28 мая.
Киевский район:
ул. Мироносицкая, 13 до 17:00 28 мая., ул. Чернышевская, 88, 95, ул. Маяковского, 11 до 20:00 28 мая.
Московский район:
пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 40-а (п. №8) до 17:00 28 мая.; пр. Тракторостроителей, 162-г (п. №5, стояк) до 20:00 28 мая.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 9-а (п. №3, стояк) до 17:00 28 мая.
Немышлянский район:
пр. Московский, 248-а (п. №1, стояк) до 20:00 28 мая.
Новобаварский район:
ул. Власенко, 4 (п. №1, стояк) до 20:00 28 мая.
Основянский район:
ул. Чугуевская, 29 (спаренный стояк) до 14:00 28 мая.
Слободской район:
ул. Ньютона, 115 (п. №3, стояк), пр. Героев Сталинграда, 146-г (стояк) до 17:00 28 мая., пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 до 20:00 28 мая.
Холодногорский район:
ул. Волонтерская (Социалистическая), 54 (п. №2, стояк), ул. Большая Панасовская (Котлова), 36 (п. №2) до 17:00 28 мая;
ул. Полтавский Шлях, 152 (п. №2, стояк) до 20:00 28 мая.
Шевченковский район:
ул. Отакара Яроша, 39 (п. №4) до 17:00 28 мая;
пр. Победы, 75 (п. №7, стояк), ул. Софиевская (ч/с), ул. Космическая, 25 до 20:00 28 мая.
Напомним, 27 мая воду отключали для проведения ремонтно-восстановительных работ в шести районах Харькова.
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