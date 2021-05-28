Вечером 27 мая на улице Москалевской в Харькове автомобиль KIA застрял на трамвайных рельсах.
Вечером 27 мая в полицию поступил звонок от прохожего, который рассказал, что на улице Москалевской водитель заехал на трамвайные пути и застрял, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Патрульную полицию.
Оказалось, водитель автомобиля KIA, выезжая с прилегающей территории на Москалевской, заехал на трамвайные пути, расположенные вне проезжей части. Как результат - машина застряла на путях.
За то время, пока водитель боролся с преградой, в ожидании выстроились трамваи, двигавшиеся в сторону Новожаново, а на остановке собрались люди, желающие попасть на них домой.
В результате пассажирам пришлось не по-карантинному уплотнять проезжающие мимо маршрутки.
Патрульные, приехавшие на вызов, увидели невооруженным глазом, что мужчина, мягко говорят, нетрезв. Он согласился пройти освидетельствование на месте, и драгер показал 2,94 промилле в крови. При норме в 0,2 промилле результат водителя превысил допустимую норму почти в 15 раз.
На нарушителя, заблокировавшего движение пассажирского транспорта, составили административные протоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, которые привели к ДТП) и ч.1 ст.130 (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) КоАП.
Напомним, 23 мая в районе 24-этажки на проспекте Юбилейном ВАЗ-2109 врезался и свалил бетонную электроопору. Из-за обрыва контактной сети было прекращено движение троллейбусов на данном участке.
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