28.05.2021 08:00

Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 28 мая

День идеален для организации чего бы то ни было – от деловых переговоров до пикника на природе. Все, что связано с общением, способно принести наибольшую отдачу.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Овен способен привлечь на свою сторону полезных и нужных ему людей – если только он всерьез задастся этой целью. День наделяет его всеми возможностями для того, чтобы завести прекрасные контакты в деловой сфере. Главное не сидеть, сложа руки. Овен должен сам выйти на нужных людей и начать разговор, ну а они обязательно поддадутся его неотразимому обаянию.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Отличный день для Тельца! Ему не грозит почувствовать себя одиноким, наоборот, окружающие будут буквально разрывать его на части. Возможно, разные люди пригласят его провести вечер в их компании, и Тельцу придется решать, кто для него интереснее! Вообще, Телец способен получить удовлетворение от любого общения с людьми, даже если это происходит в процессе работы. Особенно ярко он сможет проявить свою индивидуальность, находясь в группе, – такая уж особенность у этого дня!



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецы сумеют задействовать свои возможности для того, чтобы манипулировать окружающими! Это могут быть как прямые методы давления – такие как спор, приказ и т.д., так и тайные ниточки, за которые Близнецы способны исподволь дергать, чтобы получить нужный им результат. В конце концов, Близнецы получат то, к чему они стремятся, однако на это уйдет столько времени и сил, что победа их вряд ли сильно обрадует.



Рак (22 июня – 23 июля)

Если у Рака намечается дискуссия или даже просто серьезный разговор, ему будет как никогда легко прислушаться к мнению другого человека. Рак сумеет посмотреть на ситуацию с точки зрения оппонента, и спор потеряет смысл. День обостряет дипломатические способности Рака, а заодно наделяет его мудростью, пониманием и способностью сопереживать. Это обеспечивает ему успех в переговорах и вообще любых делах, где нужно уметь общаться.



Лев (24 июля – 23 августа)

Удел Льва – помогать окружающим, особенно близким. У Льва может проснуться желание быть в курсе даже самых мелких событий в жизни какого-то человека, заботиться о нем и опекать. Если же у этого человека есть проблемы, Лев способен терпеливо выслушать его, исполнить роль психоаналитика и помочь дельным советом. Главное, чтобы забота не переросла в навязчивость – для этого Льву необходимо немного сдерживать свой альтруистический порыв.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Дева настроена на борьбу, однако бороться ей будет не с кем: окружающие без боя готовы присудить ей победу! Более того, они с удовольствием пойдут за Девой, достаточно ей предложить какой-нибудь проект, требующий совместных усилий. Вообще, в любых мероприятиях с большим количеством народа Дева будет чувствовать себя «на коне», а в роли организатора или миротворца ей просто не будет равных!



Весы (24 сентября – 23 октября)

Звезды советуют Весам посвятить время решению проблем с близкими людьми – если, конечно, такие проблемы есть. Это окажется очень эффективным. Если обычно попытка разобраться заканчивается банальной ссорой и массой взаимных обид, то и Весы, и их близкие настроены на то, чтобы попытаться понять друг друга. Попробуйте завести разговор по душам – и вы удивитесь тому, что его поддержат и даже более того: охотно пойдут вам навстречу.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

В повседневных задачах Скорпион может действовать на автопилоте – настолько ловко у него будут получаться привычные дела! А вот на общение с людьми наоборот, уйдет немало времени и сил. День обостряет коммуникационные возможности Скорпиона, заставляя его не просто общаться, а искать информацию в разговорах, прислушиваться к слухам, быть в курсе событий. Не исключено, что какой-то факт или слух даст ему в руки козырь, позволив этими событиями исподволь управлять.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрельца ждет много встреч – и запланированных, и внезапных – каждая из которых может оказаться не случайной. Это касается и романтических знакомств, и деловых связей. Особенно последних: звезды говорят, что какие-то сегодняшние дела, слова или планы Стрельца способны повлиять на его карьеру, положение в обществе и денежный доход. Правда, это влияние может быть не только со знаком «плюс», но и «минус», поэтому Стрельцу необходимо тщательно взвешивать все свои слова.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Окружающие будут рассчитывать на поддержку Козерога, и он вполне способен им ее оказать! День наделяет его уверенностью в себе и харизмой лидера, поэтому Козерогу следует приготовиться к тому, что люди будут спрашивать его совета по любым вопросам. И это правильно: его советы будут отличаться продуманностью, Козерог способен ясно видеть суть вещей, а потому сумеет легко вычислить слабые места любого плана.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолею следует быть осторожнее с людьми, которые пытаются манипулировать им: в этот день их активность высока как никогда! Вообще, если есть такая возможность, звезды советуют Водолею провести день вдалеке от большого скопления народа, возможно даже за городом, в кругу самых близких людей. Иначе не исключено, что Водолей окажется против воли втянут в какое-то чужое дело, которое в лучшем случае не принесет ему ничего. А в худшем – принесет проблемы.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Окружающим вряд ли стоит упирать на логику, если они хотят в чем-то убедить Рыб. Они склонны принимать решения под воздействием эмоций, а главным аргументом станет их интуиция. Вообще, Рыбы настроены скорее на творческий, чем на деловой, лад. Там, где надо проявить фантазию, им не будет равных, а сердца людей они смогут читать, как открытую книгу. Окружающим даже может показаться, что проницательные Рыбы – настоящие телепаты.