День в истории: календарь на 28 мая

28.05.2021 07:00

28 мая в истории: как Харьков напоил весь Союз газировкой из автоматов

Автоматы по продаже газированной воды «Харьков» впервые напоили покупателей 28 мая 1958 года.

Автоматы были разработаны в СКТБ Харьковского завода «Механолит».

Естественно, что и эксплуатация механизмомв началась в Харькове: 63 года первые два автомата заработали в магазине «Соки-воды», который долгие годы находился в начале ул. Сумской.

Позже чертежи автоматов газводы были переданы «в серию» другим заводам Украины и России, и коробки с шипучкой появились практически повсеместно – на улицах и в парках, на вокзалах и в фойе кинотеатров, возле крупных магазинов и рынков, в производственных цехах заводов, в различных учреждениях и общественных местах — практически во всех городах и селах бывшего Союза.

За три копейки они мгновенно выдавали стакан вкусной, хорошо газированной охлажденной воды с сиропом, а за копейку можно было утолить жажду стаканом холодной газированной воды без сиропа.

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28 мая свой профессиональный праздник отмечают оптимизаторы Рунета, или SEO-администраторы.

Это праздник сотрудников, занятых поисковой оптимизацией – комплексе мер для поднятия позиций сайта в результатах выдачи поисковых систем по определенным запросам пользователей.

Обычно, чем выше позиция сайта в результатах поиска, тем больше заинтересованных посетителей переходит на него с поисковых систем.



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Всеукраинский день краеведения – ежегодный праздник краеведов, который отмечается 28 мая. Первое празднование Дня состоялось в 2017 году.



Именно в этот день 1925 года в Харькове началась Всеукраинская конференция по краеведению, на которой был создан Украинский комитет краеведения. От этой даты, который считается официальной датой институционализации отечественного краеведческого движения, ведет отсчет своей истории Национальный союз краеведов Украины.

Также в этот день...



В 1569 году была подписана Люблинская уния, объединившая Польшу и Литву в Речь Посполитую – государство с единообразным устройством, общей денежной системой и сеймом. Литва сохранила частичную автономию: особое законодательство и суды, казну, войско, ряд должностей. Официальным языком Литвы остался белорусский.



1738 – родился Жозеф Гильотен, французский врач и политик. Существует распространенное представление, что Гильотен был казнен на изобретенной им гильотине. Это не так, он умер естественной смертью в возрасте 76 лет. После смерти Гильотена члены его семьи просили правительство изменить название гильотины, но им было отказано. Тогда семья изменила собственное имя.



1742 – в Лондоне сооружен первый крытый плавательный бассейн.



1756 – изобретен майонез. Существует несколько версий происхождения майонеза. Наиболее достоверная свидетельствует о том, что весь процесс происходил во французском городе Маон, когда англичане оккупировали французские земли в ходе Семилетней войны (1756-1763). Во французских войсках маршала Луи Франсуа Армана дю Плесси, герцога Ришелье, возникла большая проблема со снабжением продуктами – остались только растительное масло, яйца и лимоны. Повар решил приготовить соус на основе растительного масла. Соус, получившийся на редкость вкусным, пришелся по душе французским военным. И был назван «майонезом» – по-французски «mayonnaise», то есть «маонский».



1830 – президент США Эндрю Джексон подписал Акт о выселении индейцев, который разрешал изгнание индейцев с их земель и отказывал им во всех гражданских правах и свободах на территории восточнее Миссисипи. Изгнание началось в 1831 году; некоторые индейские племена восстали, некоторые пытались протестовать законным путем и обратились в высший федеральный суд, который, однако, подтвердил, что они не являются гражданами США и потому не защищены конституцией.



1871 – после недели кровавых боев разгромлена Парижская коммуна. В ходе боев и казней погибли 25 тысяч коммунаров, около 40 тысяч были брошены в тюрьмы или высланы на каторжные работы в Новую Каледонию и Алжир.



1877 – родился Максимилиан Волошин, русский поэт, критик, художник, общественный деятель.



1904 – после катастрофического провала в Париже Джакомо Пуччини впервые представил в Брешии кардинально переработанную оперу «Мадам Баттерфляй», которая имела на этот раз потрясающий успех.



1908 – родился Ян Флеминг, английский писатель, автор романов об агенте 007 Джеймсе Бонде.



1916 – умер Иван Франко, украинский писатель.



1957 – в США основана Национальная академия грамзаписи, которая вручает самые престижные награды в мире музыки, – «Грэмми».



1962 – родился Андрей Панин, актер театра и кино (фильмы «Нежный возраст», «Водитель для Веры», сериал «Каменская»).



1968 – родился Алексей Лебединский, питерский певец, известный как профессор Лебединский и друг гениев русского евроденса из «Русского Размера». («Я убью тебя, лодочник», «Бегут года»).



1968 – родилась Кайли Миноуг, австралийская поп-певица и актриса.



1973 – родилась Мария Миронова, российская актриса (фильмы «Русский бунт», «Свадьба», «Олигарх», «Ночной дозор», «Дневной дозор»).



1988 – харьковский футбольный клуб «Металлист» стал обладателем Кубка СССР по футболу. В финальном матче он выиграл у московского «Торпедо» со счетом 2:0 (голы забили Баранов и Аджоев).



1997 – в Киеве Россия и Украина подписали пакет документов о разделе Черноморского флота.



Именины отмечают: Дмитрий, Макар.