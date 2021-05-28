Весь день будет держаться ясная погода, а вечером на небе появятся облака. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +17°...+23°C (ощущается как +18°C). Ветер юго-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 72%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.
Днем малооблачно, вероятность осадков 4%. Температура воздуха +26°...+28°C (ощущается как +26°C). Ветер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 64%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.
Вечером переменная облачность, вероятность осадков 8%. Температура воздуха +23°...+21°C (ощущается как +21°C). Ветер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 69%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 5%. Магнитосфера успокоилась, будут происходить лишь незначительные геомагнитные колебания. В связи с этим, магнитных бурь не прогнозируют.
Народные приметы. Какая погода сегодня, таким будет и лето.
Насыщенный красный небосвод на восходе предвещает жаркое лето с частыми пожарами.
Дождь и восточный ветер говорят о том, что непогода скоро прекратится.
В небе после дождя видна радуга – ненастье больше не вернется.
Любовь, работа, бизнес, общение – сегодня все будет зависеть от переменчивого настроения, поэтому в делах (особенно денежных) возможны недоразумения и потери.
До рассвета в Харькове небо будет покрыто облаками, но уже утром они пропадут, и весь день будет стоять ясная погода. Ночью без осадков. Днем без существенных осадков.
Праздник придуман для того, чтобы у неуверенных людей появился повод отважиться на дерзкий отчаянный шаг.
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