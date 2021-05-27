Главная Новости Харькова Криминал и происшествия ДТП: Авто остановилось, лишь влетев в дом (ФОТО)
27.05.2021  21:32   

ДТП: Авто остановилось, лишь влетев в дом (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.

ДТП Харьков: Нарушивший правила водитель врезался в дом.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на соцсети, на ХТЗ  - жесткая авария.

Здесь, на перекрестке Библика и Потоцкого - ДТП с участием легковушки.

Daewoo Lanos влетел в дом. 

Водитель машины не остановился на знак СТОП. 
 
Подробностей пока нет.
 
ДТП Харьков: Нарушивший правила водитель врезался в дом.
 
ДТП Харьков: Нарушивший правила водитель врезался в дом.
 
Напомним, что ранее мы писали о девушке, спустившейся на машине прямо в дом, о фуре, взявшей на таран постройку, об авто, влетевшем в дом на Сумской, о повторившей этот финт иномарке.   
 
 
Тэги:  дтп, аварии, харьков, пострадавшие
 
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