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27.05.2021  20:14   

Странное ДТП: в Харькове водила застрял, остановив движение трамваев (ФОТО)

О странной аварии в Харькове сообщают очевидцы.


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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылась на соцсети, водила застрял, остановив движение трамваев.

Автомобилист каким-то образом добарлся до рельсов трамвая, крепко на них засев.

Подробностей аварии и информации о пострадавших пока нет.

Полиция и скорая уже прибыли на место.

Напомним, что мы писали об освоении водителями трамвайных рельсов, а также о падавших на рельсы метрополитена и железной дороги самоубийцах.

Тэги:  дтп, аварии, харьков, застрял на рельсах
 
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