О странной аварии в Харькове сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылась на соцсети, водила застрял, остановив движение трамваев.
Автомобилист каким-то образом добарлся до рельсов трамвая, крепко на них засев.
Подробностей аварии и информации о пострадавших пока нет.
Полиция и скорая уже прибыли на место.
Напомним, что мы писали об освоении водителями трамвайных рельсов, а также о падавших на рельсы метрополитена и железной дороги самоубийцах.
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Любовь, работа, бизнес, общение – сегодня все будет зависеть от переменчивого настроения, поэтому в делах (особенно денежных) возможны недоразумения и потери.
До рассвета в Харькове небо будет покрыто облаками, но уже утром они пропадут, и весь день будет стоять ясная погода. Ночью без осадков. Днем без существенных осадков.
Праздник придуман для того, чтобы у неуверенных людей появился повод отважиться на дерзкий отчаянный шаг.
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