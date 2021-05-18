Задержка движения составила пять минут.
Во вторник, 18 мая, 8:00 на станции «Центральный рынок» во время ожидания электропоезда на рельсы упал пассажир. Об этом РЕДПОСТУ сообщили в Харьковском метрополитене.
Сотрудники подземки оперативно отреагировали на ЧП. С контактного рельса было снято напряжение, а пассажира быстро подняли на платформу.
Задержка в графике движения электропоездов на Холодногорско-заводской линии составила пять минут – в 8:05 напряжение было подано.
Сначала упавшего на рельсы осмотрели медики, предварительно травм никаких не обнаружено. Сейчас с ним работают правоохранители.
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