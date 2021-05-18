На Оскольском водохранилище выявлено грубое нарушение правил рыболовства.
Рыбоохранный патруль, проведя рейд в выходные, задержал очередных браконьеров, пишет РЕДПОСТ со ссылкой на Управление Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области
Так, ранним утром 15 мая на Оскольском водохранилище возле села Пески Радьковские Изюмского района рыбоохранные инспекторы задержали мужчину, который ловил рыбу запрещенной лесковой сеткой.
Задержанный успел поймать 29 красноперок и 14 густер общим весом 2 кг. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 2448 грн.
На нарушителя составлен протокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Запрещенное орудие лова изъято.
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