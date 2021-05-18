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18.05.2021  06:45   

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 18 мая

В общении с окружающими лучше избегать каких-либо недомолвок или туманных намеков, гораздо уместнее будет жить по формуле: «Да – это да, нет – это нет, остальное – от лукавого».

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен может вольно или невольно исполнять роль посредника и примирителя между враждующими лагерями. Ситуация вокруг него будет далека от идеальной: окружающие, в том числе и близкие люди, могут предъявлять друг другу взаимные претензии. Овен же неожиданно для себя попробует сгладить непонимание сторон. Правда, это будет непросто: весь день бедный Овен может чувствовать себя как между молотом и наковальней!

Телец (21 апреля – 21 мая)
Вторник пройдет для Тельца под девизом разбора полетов. Ничего не поделаешь – для того чтобы двигаться дальше, необходимо остановиться и оценить свои действия. Звезды говорят, что у Тельца будет шанс дать оценку своим поступкам и разглядеть возможные ошибки. Может быть, он это сделает сам, а может – с помощью окружающих. Конструктивная критика – это полезно и хорошо. Пусть даже и не совсем приятно.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
В любых делах Близнецам просто необходимо избавиться от стереотипов! День предоставит им хорошие возможности, но только в том случае, если они будут действовать смело и нестандартно. Окружающие оценят их новаторский подход и даже самые революционные идеи! Другими словами, консервативные пути не для Близнецов, жизнь ждет от них свежих идей, вдохновения и креатива.

Рак (22 июня – 23 июля)
Рак рискует посвятить весь день выяснению каких-то вещей, которые вдруг покажутся ему важными. Это может касаться его личных взаимоотношений с кем-то или любых, даже мелких, вопросов. В своих разборках и поисках истины Рак способен кого угодно вывести из себя! Самое интересное, что уже на следующий день Рак может спокойно пройти мимо того, что его так взволновало.

Лев (24 июля – 23 августа)
Лев может волей-неволей вспомнить о совершенных им ошибках. Возможно, дадут о себе знать их последствия, а может быть, ситуация повторится, вызвав у Льва ощущение дежавю. Или же напротив, Лев сумеет избежать новых промахов, только если вспомнит о старых. Так или иначе, ему не стоит закрывать глаза на свои старые просчеты. Ведь опыт, как известно, вещь бесценная, и не зря за одного битого двух небитых дают.

Дева (24 августа – 23 сентября)
Дева может испытывать внутренний конфликт. Похоже, не все, что ей приходится делать, она одобряет, – какие-то вещи ей не по душе, так как противоречат ее пониманию ситуации. Звезды советуют Деве потратить какое-то время на то, чтобы разобраться в своих чувствах. Так ли ей не нравится то, что она вынуждена делать? Если ответ «да», возможно, Деве пора принять меры. Или же поделиться своими сомнениями с близкими людьми.

Весы (24 сентября – 23 октября)
Окружающие будут настроены по отношению к Весам очень критично, поэтому звезды советуют им по возможности свести общение к минимуму. Особенно с людьми, от которых Весы зависят, – например, с начальством. Если же это не удастся, Весам следует сделать все, чтобы к их действиям и словам невозможно было придраться. Особенно же не стоит выступать с идеями и инициативами: привлекая к себе внимание окружающих, Весы имеют все шансы оказаться крайними.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Удивительный день, когда в делах Скорпиону не стоит ждать подвоха. Конечно, это не значит, что он может полностью расслабиться в надежде на кристальную честность окружающих. Однако факт остается фактом: вероятность того, что Скорпиона введут в заблуждение или попытаются обмануть, близка к нулю. Поэтому день хорош для переговоров и заключения сделок – особенно тех, в которых присутствует доля риска.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Стрельцу стоит пересмотреть свои планы на будущее, в том числе и глобальные. Возможно, в них вкралась ошибка, и Стрелец уже давно идет не по тому пути? Время от времени необходимо корректировать свои действия, сверяя их с реальностью. Потратив на это день, Стрелец не пожалеет: это избавит его от иллюзий и заблуждений, которые тормозили прогресс. Только сделав это, он сможет продвинуться дальше.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Не исключено, что Козерогу придется давать перед кем-то отчет в своих действиях или словах. В этот день его могут ждать всевозможные ревизии, проверки или просто необходимость объяснять свои поступки. Однако как бы неприятно это ни было, Козерогу стоит набраться терпения и взять себя в руки. Если он сохранит невозмутимость, то без труда сумеет объясниться. Если же поддастся соблазну вступить с проверяющими в спор, то разбирательство рискует затянуться еще надолго.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолею потребуется вся его дипломатичность! Вопросы, которые ему придется решать, будут слишком деликатными, чтобы озвучивать их прямо в лоб. Если Водолей не будет задумываться о чувствах окружающих, то рискует нажить себе немало проблем и провалить любые (пусть даже самые простые) переговоры. Только проявив максимум терпения и такта, Водолей может рассчитывать на то, что окружающие его правильно поймут.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Звезды не советуют Рыбам вести с окружающими свою игру – есть риск проиграть. Если же в прошлом Рыбы пытались утаить или исказить информацию в каком-то вопросе, это может неожиданно выплыть наружу. Ничего не поделаешь, тайное в самый неудобный момент способно стать явным. Впрочем, поводы для волнений есть только у тех Рыб, которым есть что скрывать, для остальных же день обещает быть самым обычным.

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, астрологический календарь, астрология, удача, звезды, зодиак
 
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