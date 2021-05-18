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18.05.2021  06:17   

Гроза, град, шквалы: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 18 мая

В Харькове ожидается неустойчивая, но теплая погода с кратковременными дождями. В городе дожди, грозы, по области местами град. Шквалы до 15-24 м/с.

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 51%. Температура воздуха +16°...+18°C (ощущается как +18°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 57%. Температура воздуха +21°...+23°C (ощущается как +22°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 85%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 69%. Температура воздуха +20°...+17°C (ощущается как +20°C). Ветер южный, 5 м/с. Влажность воздуха 72%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 20%. Около полудня произойдут слабые магнитные бури, в остальное время суток – геомагнитные колебания. Метеозависимым людям следует быть внимательными к своему самочувствию.

Народные приметы. Непогожий день – урожай хлеба будет хорошим.

Затяжной дождь с короткими перерывами предвещает ухудшение погоды.

По небу на север плывут большие облака – в скором времени начнется дождь.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
 
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