Гроза, град, шквалы: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 18 мая

В Харькове ожидается неустойчивая, но теплая погода с кратковременными дождями. В городе дожди, грозы, по области местами град. Шквалы до 15-24 м/с.
Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 51%. Температура воздуха +16°...+18°C (ощущается как +18°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.
Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 57%. Температура воздуха +21°...+23°C (ощущается как +22°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 85%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.
Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 69%. Температура воздуха +20°...+17°C (ощущается как +20°C). Ветер южный, 5 м/с. Влажность воздуха 72%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 20%. Около полудня произойдут слабые магнитные бури, в остальное время суток – геомагнитные колебания. Метеозависимым людям следует быть внимательными к своему самочувствию.
Народные приметы. Непогожий день – урожай хлеба будет хорошим.
Затяжной дождь с короткими перерывами предвещает ухудшение погоды.
По небу на север плывут большие облака – в скором времени начнется дождь.
День обещает быть наполнен большим количеством споров. Если вы хотите выйти из них победителем, найдите с оппонентом общие интересы, установив личный контакт.
Ясное утро сменят пасмурные день и вечер. Ночью без осадков. Днем местами кратковременный дождь, гроза.
17 мая 1991 года стало важным и знаменательным в жизни всех пользователей Всемирной Паутины: появился первый интернет-сервер.
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