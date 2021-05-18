18.05.2021 06:00

День музеев: события 18 мая

Ежегодно 18 мая музейные работники всего мира отмечают свой профессиональный праздник.

Международный день музеев появился в календаре в 1977 году, когда на очередном заседании Международного совета музеев было принято предложение российской организации об учреждении этого культурного праздника. И с 1978 года этот день отмечается ежегодно более чем в 150 странах.

В праздник многие музеи в разных странах мира открывают свои двери для всех желающих совершенно бесплатно, готовят новые экспозиции, тематические лекции, экскурсии, научные чтения. В Харькове в этом году посетителей на бесплатные экскупсии ждет Исторический музей.

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18 мая решением Верховного Совета Крыма в 1994 г. установлен как День памяти жертв депортации народов Крыма. В этот день в 1944 году в Среднюю Азию из Крыма был отправлен первый эшелон крымских татар, немцев, армян, болгар, греков и других народов, населяющих Крым.

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День резервиста Украины – молодой праздник, который был установлен в 2019 году с целью показать важную роль резервистов в деле защиты Отечества.

Также в этот день...

В 1048 году родился Омар Хайям, персидский и таджикский поэт, математик, философ. Его рубаи (четверостишья) пользуются всемирной популярностью.



1850 – родился Оливер Хевисайд, английский математик, физик, предсказавший существование ионосферы – верхних слоев атмосферы Земли, отражающих электромагнитные волны. За свои заслуги в 1891 году Хевисайд стал членом Лондонского королевского общества – высшего научного учреждения Великобритании.



1921 – В Харькове на базе академии теоретических знаний был образован институт народного образования. Будущий педагогический.



1923 – французский инженер Антуан Барнай получил патент на телефон с дисковым набором номера.



1927 – американская кинозвезда Норма Талмадж случайно оставила отпечаток своей ноги на участке незастывшего асфальта на бульваре в Лос-Анджелесе, что натолкнуло предприимчивых людей на идею создания в Голливуде аллеи отпечатков ног кинозвезд.



1953 – американская летчица Жаклин Кохран стала первой в мире женщиной, преодолевшей на самолете звуковой барьер.



1955 – родился Юнь-Фат Чоу, китайско-американский актер («Пуленепробиваемый монах», «Анна и король», «Крадущийся тигр, затаившийся дракон»).



1958 – на Втором Каннском кинофестивале «Золотую пальмовую ветвь» получил советский фильм «Летят журавли». Среди конкурентов были работы выдающихся мастеров мирового кино Пьетро Джерми, Хуана Антонио Бардема, Ингмара Бергмана, Жака Тати. Татьяна Самойлова, сыгравшая главную роль в фильме, и американская актриса Джейн Мэнсфилд стали главными звездами фестиваля.



1961 – в Украине установлены литературные премии имени Тараса Шевченко.



1962 – родилась Сандра (Сандра Лауэр), немецкая поп-певица. В начале своей карьеры выступала в трио Arabesque. Потом взлетела еще выше с песенкой «Мария Магдалена».



1972 – авиакатастрофа самолёта Ан-10А авиакомпании Аэрофлот, совершавшего рейс Москва (Внуково) – Харьков. В 10:39 самолёт произвёл взлёт из аэропорта Внуково. Полёт проходил при благоприятных метеоусловиях. В 11:44 на подлёте к аэропорту Харькова экипаж подтвердил диспетчеру полученное указание на снижение до высоты 1500 м в район 3-го разворота, посадочный курс 263°, и это был последний сеанс связи с самолётом. В 11:53 метка самолёта исчезла с экрана радара. Во время снижения с высоты 4500 до 1500 м на высоте 1700 началось разрушение самолёта. Обломки самолёта были обнаружены в 20 км от аэродрома, в районе между с. Борщевая и с. Русская Лозовая Дергачёвского района Харьковской области. В авиакатастрофе погибло 122 человека, в том числе известный артист (пародист) Виктор Чистяков.



1997 – ирландка Бриджет Диррен получила диплом с отличием Национального университета в возрасте 102 года (мировой рекорд).



1999 – правительство Канады после годовых дискуссий заявил, что он не будет регулировать и контролировать Интернет в стране.



2005 – ратификацией Оттавской конвенции Украина окончательно обязалась избавиться пятого крупнейшего арсенала противопехотных мин в мире.



Именины отмечают: Адриан, Иван, Ирина, Михей, Яков.