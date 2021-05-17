17.05.2021 20:24

Разорвалось очень близко. В Днепре врачи спасают раненого на Донбассе бойца из Харькова

В Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова из района проведения операции Объединенных сил военной авиацией доставили тяжело раненного харьковчанина-защитника Украины.

Военнослужащий-харьковчанин пострадал в результате обстрела вблизи Марьинки в Донецкой области. Раненому оказали первую помощь военные медики, а затем эвакуировали для дальнейшего лечения в Днепр.

Сейчас лучшие специалисты больницы Мечникова продолжают оказывать высококвалифицированную медицинскую помощь воину.

Как рассказал генеральный директор Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко, 24-летний военнослужащий Национальной гвардии Украины Ярослав, получил ранение 15 мая, поступил в тяжелом состоянии.

- Он из Харькова, - рассказал Сергей Анатольевич. - По словам Ярослава, разорвалось очень близко ... У него избиты все лицо, руки, ноги и очень повреждены глаза. Сейчас в реанимации делаем все возможное, чтобы пациента стабилизировать. Затем ему придется сделать несколько операций, чтобы, прежде всего, спасти зрение. К сожалению, роговица одного глаза сильно повреждена и врачам придется многое сделать, чтобы оно видело. Также в воина является ранения грудной клетки, лица, височной части головы.

Сергей Рыженко сообщил, что пострадавший находится в состоянии средней тяжести и угрозы его жизни нет.