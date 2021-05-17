17.05.2021 20:04

В Харькове появился чат-бот для помощи больным

По инициативе декана факультета киберполиции и волонтеров в Харькове запустили бота, который поможет людям делиться лекарствами.

На старте проект был задуман как средство помощи во время эпидемии Covid-19.

То есть люди, у которых после выздоровления остались лекарства, могут отдать их другим больным.

Со временем появится возможность передавать любые лекарства.

Также модераторы будут следить за мошенниками и возможным обращением наркотических веществ.