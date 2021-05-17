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17.05.2021  20:04   

В Харькове появился чат-бот для помощи больным

По инициативе декана факультета киберполиции и волонтеров в Харькове запустили бота, который поможет людям делиться лекарствами.

На старте проект был задуман как средство помощи во время эпидемии Covid-19.
 
То есть люди, у которых после выздоровления остались лекарства, могут отдать их другим больным.
 
Со временем появится возможность передавать любые лекарства.
 
Также модераторы будут следить за мошенниками и возможным обращением наркотических веществ.
 
Тэги:  карантин, коронавирус, харьков, заболевшие
 
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