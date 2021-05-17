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17.05.2021  19:52   

Игорь Терехов: Сегодня Харьков опять подтвердил свое лидерство в сфере цифровизации

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов - об услугой регистрации места проживания в режиме онлайн.


//city.kharkov.ua
Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов разместил пост на своей странице в Телеграмм.  
 
"Многие онлайн-сервисы у нас были запущены раньше, чем в любом другом городе Украины. 
 
Сегодня Харьков опять подтвердил свое лидерство в сфере цифровизации.
Харьковчане одними из первых среди украинцев могут воспользоваться услугой регистрации места проживания в режиме онлайн через приложение «Дия». Потом наработки нашей команды будут использоваться для того, чтобы распространить проект на всю территорию страны.
 
Мы внедряем цифровые технологии не для того, чтобы похвастаться модными новинками. Во-первых, это действительно удобно для пользователей. Во-вторых, в новых технологиях я вижу большой потенциал по повышению эффективности управления городским хозяйством.
 
И еще. Электронные сервисы дают нам очень важную обратную связь. Без этого, откровенно говоря, трудновато научить чиновника слышать и слушать людей. Людей, ради которых мы и работаем. Про это никогда не нужно забывать.
У нас ещё будет много приятных сюрпризов, потому что мы первые"!
Тэги:  терехов, онлайн-регистрации, харьков, место проживания
 
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