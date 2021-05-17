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17.05.2021  19:36   

Ограбление обменки: В Харькове взяты по стражу налетчики (ФОТО)

Суд избрал меру пресечения двум разбойникам.

Новости Харькова: Ограбивших обменку в Харькове взяли под стражу
Как сообщает ГУ Нацполиции, 20 апреля 2021 года в полицию обратилась работница обменного пункта по проспекту Героев Сталинграда и сообщила о преступлении. Неизвестный напал на кассира и, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрал из кассы 1600000 гривен. Его сообщник в это время на улице следил, чтоб никто не мог помешать совершению преступления. 
 
17 мая 33-летним нападающим следователи сообщилы в подозрение в совершении преступления , предусмотренном ч. 4 ст. 187 (разбой) уголовного кодекса Украины. С санкции статьи им грозит до 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества. 
 
Также установлена ​​причастности мужчин к 6 разбойных нападений на территории индустриального, Харьковского, Киевского, Шевченковского и слободских районов, двух грабежей в Московском и Шевченковском районах, кражи в Немышлянская районе и незаконное лишение свободы или похищение человека в Шевченковском районе, совершенные в течение 2019-2021 годов. 
 
Полиция проверяет злоумышленников на причастности к совершению Аналогичных преступлений на территории Харьковской области и других областей Украины. 
Новости Харькова: Ограбивших обменку в Харькове взяли под стражу
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  арест, ограбление, харьков, налет, нападение
 
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