Новости Харькова: Ограбивших обменку в Харькове взяли под стражу

17.05.2021 19:36

Ограбление обменки: В Харькове взяты по стражу налетчики (ФОТО)

Суд избрал меру пресечения двум разбойникам.

Как сообщает ГУ Нацполиции, 20 апреля 2021 года в полицию обратилась работница обменного пункта по проспекту Героев Сталинграда и сообщила о преступлении. Неизвестный напал на кассира и, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрал из кассы 1600000 гривен. Его сообщник в это время на улице следил, чтоб никто не мог помешать совершению преступления.

17 мая 33-летним нападающим следователи сообщилы в подозрение в совершении преступления , предусмотренном ч. 4 ст. 187 (разбой) уголовного кодекса Украины. С санкции статьи им грозит до 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Также установлена ​​причастности мужчин к 6 разбойных нападений на территории индустриального, Харьковского, Киевского, Шевченковского и слободских районов, двух грабежей в Московском и Шевченковском районах, кражи в Немышлянская районе и незаконное лишение свободы или похищение человека в Шевченковском районе, совершенные в течение 2019-2021 годов.

Полиция проверяет злоумышленников на причастности к совершению Аналогичных преступлений на территории Харьковской области и других областей Украины.