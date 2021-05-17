Новости Харькова: Игорь Терехов встретился с преподавателями и учениками ДМШ № 8 в Индустриальном районе Харькова

17.05.2021 19:12

Игорь Терехов посетил Детскую музыкальную школу № 8 в Индустриальном районе Харькова (ФОТО)

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы пообщался с преподавателями и учениками школы, а также ознакомился с творческими работами учащихся.



//city.kharkov.ua

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов отметил, что городская власть заинтересована в гармоничном развитии подрастающего поколения и уделяет этому особое внимание.

«Мне провели небольшую экскурсию по школе, и, признаюсь, я был поражен. Мне многое понравилось, начиная от игры семилетнего виолончелиста Кузьмы и заканчивая современными классами. Очень важно, чтобы подрастающее поколение развивалось: обучалось игре на пианино и виолончели, учило сольфеджио или рисовало акварелью. Это все – составляющие гармоничного развития наших детей, и мы будем уделять этому внимание», - отметил Игорь Терехов.

Как рассказала директор школы Светлана Лицкевич, материально-техническая база школы регулярно обновляется, а также проводится ремонт учебных классов. Так, за последние пять лет в школе полностью отремонтировали учебные аудитории, коридоры, санузлы и гардероб. Также в ближайшее время отремонтируют классы в цокольном помещении, которые планируется передать художественному отделению.

Отметим, на сегодняшний день в школе эстетического воспитания обучаются 257 учеников. В учреждении работают два отделения: музыкальное и театрально-художественное (классы скрипки, виолончели, флейты, саксофона, сольного пения, сценическая практика, актерское мастерство, декоративно-прикладное искусство, живопись и пр).