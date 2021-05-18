Отключение холодной воды в Харькове 18 мая, новости Харькова

18.05.2021 09:08

Где в Харькове не будет воды 18 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.



Киевский район:

ул. Академика Проскуры, 3 (п. №2, стояк), 8 (п. №1), ул. Академика Павлова, 319 (стояк), ул. Чайковского, 27 (п. №2), ул. Героев Труда, 48-а (п. №8, стояк), ул. Астрономическая, 37 (п. №1, стояк) до 20:00 18 мая.



Московский район:

пр. Тракторостроителей, 160 (п. №4, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 22 (п. №5, стояк) до 18:00 18 мая:

пр. Тракторостроителей, 126-а (п. №1-2), ул. Бучмы (Ком. Уборевича), 36-в, 50-б, ул. Светлая, 49-а, ул. Валентиновская (Блюхера), 33, 33-а, 35/81, пр. Тракторостроителей, 83-б-г до 20:00 18 мая.



Основянский район:

ул. Грозненская, 44 (п. №2, стояк) до 20:00 18 мая.



Слободской район:

ул. Дизельная, 1(п. №1), пр. Героев Сталинграда, 18 1(п. №12, стояк) до 20:00 19 мая.



Шевченковский район:

пр. Победы, 68-г (п. №5, стояк), пр. Людвига Свободы, 39 (п. №6), ул. Софиевская (ч/с), пер. 1-й Орский (ч/с) до 20:00 18 мая.