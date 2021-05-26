Главная Новости Харькова Криминал и происшествия ДТП в Харькове: дорога возле Конного рынка плотно перекрыта, водители осваивают трамвайные рельсы (ФОТО)
26.05.2021  10:48   

ДТП в Харькове: дорога возле Конного рынка плотно перекрыта, водители осваивают трамвайные рельсы (ФОТО)

Авария произошла утром 26 мая.

На площади Защитников Украины – тройное ДТП

На площади Защитников Украины, напротив академии Нацгвардии произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.

На двухполоске в сторону Московского проспекта столкнулись три автомобиля, полностью перекрыв движение.

Пока идет оформление ДТП, попутные автомобили объезжают по трамвайным рельсам.

По состоянию на 11 часов утра автомобильная пробка растянулась до улицы Молочной. Трамваи стоят в автомобильной пробке.

На площади Защитников Украины – тройное ДТП

Напомним, около часа ночи 25 мая произошло столкновение двух грузовых автомобилей. 33-летний водитель фуры MAN с прицепом въехал в грузовик DAF, который стоял у поста полиции в поселке Песочин.

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Тэги:  дтп, харьков
 
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