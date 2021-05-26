Авария произошла утром 26 мая.
На площади Защитников Украины, напротив академии Нацгвардии произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.
На двухполоске в сторону Московского проспекта столкнулись три автомобиля, полностью перекрыв движение.
Пока идет оформление ДТП, попутные автомобили объезжают по трамвайным рельсам.
По состоянию на 11 часов утра автомобильная пробка растянулась до улицы Молочной. Трамваи стоят в автомобильной пробке.
Напомним, около часа ночи 25 мая произошло столкновение двух грузовых автомобилей. 33-летний водитель фуры MAN с прицепом въехал в грузовик DAF, который стоял у поста полиции в поселке Песочин.
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Все точки над «i» непременно должны быть расставлены. Именно поэтому день плохо подходит для творчества и креатива, зато удачен в области цифр, точных наук и конкретных решений.
Погоду в среду определяет поле повышенного давления. На протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. Осадков синоптики не прогнозируют.
В народном календаре 26 мая носит название Лукерьи-Комарницы.
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