Незаконный товар обнаружили в ходе рыбоохранного рейда по рынкам и торговым площадкам Изюмского района Харьковской области.
25 мая госинспекторы Харьковского рыбоохранного патруля и Госпродпотребслужбы проверили законность торговли на рынках Изюмского района. И в ходе проверки нашли нарушителя, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Управление Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области.
Так, на центральном рынке Изюма женщина торговала свежей рыбой в ассортименте. В торговой точке находилось 68 килограммов рыбы: серебряные караси, карпы, окуни, сомы, ерши и горчаки.
Подтвердить законность происхождения товара соответствующими документами продавец не смогла.
На нарушителя составлен админпротокол по ч. 1 ст. 88-1 КУоАП. Водные биоресурсы оставлены на хранение до соответствующего решения суда.
Напомним, рейды 20 мая в Основянском районе Харькова, и в Купянском районе области выявили три нарушения правил рыболовства.
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