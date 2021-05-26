Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В холодильнике, но без документов: на рынке под Харьковом торговали рыбой неизвестного происхождения
26.05.2021  11:33   

В холодильнике, но без документов: на рынке под Харьковом торговали рыбой неизвестного происхождения

Незаконный товар обнаружили в ходе рыбоохранного рейда по рынкам и торговым площадкам Изюмского района Харьковской области.

На рынке в Изюме торговали рыбой без документов

25 мая госинспекторы Харьковского рыбоохранного патруля и Госпродпотребслужбы проверили законность торговли на рынках Изюмского района. И в ходе проверки нашли нарушителя, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Управление Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области.

Так, на центральном рынке Изюма женщина  торговала свежей рыбой в ассортименте. В торговой точке находилось 68 килограммов рыбы: серебряные караси, карпы, окуни, сомы, ерши и горчаки.

Подтвердить законность происхождения товара соответствующими документами продавец не смогла.

На нарушителя составлен админпротокол по ч. 1 ст. 88-1 КУоАП. Водные биоресурсы оставлены на хранение до соответствующего решения суда.

Напомним, рейды 20 мая в Основянском районе Харькова, и в Купянском районе области выявили три нарушения правил рыболовства.

Источник:   Управление Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области
 Тэги:  рыба, нарушитель, харьков
 
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