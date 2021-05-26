26.05.2021 11:33

В холодильнике, но без документов: на рынке под Харьковом торговали рыбой неизвестного происхождения

Незаконный товар обнаружили в ходе рыбоохранного рейда по рынкам и торговым площадкам Изюмского района Харьковской области.

25 мая госинспекторы Харьковского рыбоохранного патруля и Госпродпотребслужбы проверили законность торговли на рынках Изюмского района. И в ходе проверки нашли нарушителя, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Управление Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области.

Так, на центральном рынке Изюма женщина торговала свежей рыбой в ассортименте. В торговой точке находилось 68 килограммов рыбы: серебряные караси, карпы, окуни, сомы, ерши и горчаки.

Подтвердить законность происхождения товара соответствующими документами продавец не смогла.



На нарушителя составлен админпротокол по ч. 1 ст. 88-1 КУоАП. Водные биоресурсы оставлены на хранение до соответствующего решения суда.



Напомним, рейды 20 мая в Основянском районе Харькова, и в Купянском районе области выявили три нарушения правил рыболовства.