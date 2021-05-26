С 26 мая из Харькова в Минск отменены все авиарейсы.
Отмена авиасообщения с Беларусью связана с решением Украины присоединиться к санкциям ЕС, введенным после ситуации с рейсом Ryanair, сообщает РЕДПОСТ.
Полеты из Украины, в частности из Харкова, отменены до 25 августа 2021 года включительно.
В связи с этим белорусский перевозчик «Белавиа» сообщил, как компенсирует финансовые потери пассажиров.
«Пассажиры, у которых были приобретены билеты в указанные даты, смогут вернуть их полную стоимость без штрафов или изменить дату вылета в течение срока действия авиабилета. Обращаться по этим вопросам необходимо в места приобретения авиабилетов», – говорится в сообщении.
Под сроком действия авиабилетов подразумевается период 1 год с момента приобретения для полностью неиспользованных билетов, 1 год с момента начала полета для частично использованных билетов.
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