26.05.2021 12:18

Сломал нос жертве и надругался. Суд вынес приговор насильнику

Ранее неоднократно судимый за разбой и грабеж мужчина на суде утверждал, что плохо помнит как насиловал женщину.

Фото Харьковская областная прокуратура

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на текст приговора, опубликованный в Реестре судебных решений.

Все произошло недалеко от ресторана "Традиция" в Подворках, Дергачевского района. Установлено, что ранее неоднократно судимый 34-летний житель Дергачевского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретил 50-летнюю женщину, которая шла домой с работы. Проходя мимо, он резко ударил ее кулаком в лицо, сломав нос, и, схватив за шею, повел в ближайшую лесополосу.

Потерпевшая умоляла отпустить ее, но злоумышленник не реагировал на ее мольбу. Далее подонок, угрожая женщине порезать лицо, если та будет кричать, изнасиловал. Удовлетворив свою половую страсть, злоумышленник пригрозил расправой своей жертве, если она обратится в полицию.

В результате противоправных действий злоумышленника женщине были причинены легкие телесные повреждения.

Дергачевский районный суд Харьковской области признал виновным жителя Дергачевского района по факту изнасилования 50-летней женщины с нанесением легких телесных повреждений, повлекших кратковременное расстройство здоровья, и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы (ч. 2 ст. 125, ч. 1 ст. 152 УК Украины).