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13.12.2021  13:15   Рита Парфенова

Из Харькова во Львов запустили прямой авиарейс: сколько стоит билет

С 12 декабря открылся новый авиарейс из Харькова во Львов, полет осуществляет украинская авиакомпания Air Ocean Airlines.

Air Ocean Airlines запустила рейс Харьков - Львов. Новости

В первый день работы рейса возможностью прилететь в Харьков воспользовался 31 пассажир, во Львов вылетели 52 путешественника, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на avianews.com.

На маршруте работает реактивный самолет Ан-148 на 75 мест. Полеты будут осуществляться два раза в неделю по четвергам и воскресеньям.

Время вылета и прилета:

Львов 12:05 → Харьков 13:20
Харьков 14:20 → Львов 15:35

Время в пути составит 1 час 15 минут. Цена на авиабилеты на прямые авиарейсы Air Ocean Airlines между Харьковом и Львовом начинается от 1700 грн в одну сторону для вылетов в декабре 2021 года и январе 2022 года.

Air Ocean Airlines запустила рейс Харьков - Львов. Новости

Air Ocean Airlines запустила рейс Харьков - Львов. Новости

Для вылетов в феврале и марте 2022 года цены стартуют от 870 грн в одну сторону при условии раннего бронирования. В стоимоть билетов включена ручная кладь до 7 кг, багаж до 23 кг и легкий перекус.

Air Ocean Airlines запустила рейс Харьков - Львов. Новости



Для сравнения, самый быстрый поезд №002 едет из Харькова во Львов более 13 часов, а проезд в вагоне купе стоит 940 грн с учетом постели.

Напомним, 24 декабря Air Ocean Airlines запустит рейс из Киева в Харьков. Трансфер будет осуществляться при помощи самолета АН-148, который будет вылетать из аэропорта Киев на Жулянах.

Источник:   avianews.com
 Тэги:  авиа, харьков
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