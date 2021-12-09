09.12.2021 11:45 Виталий Хиневич

Новая авиакомпания запускает рейс между Киевом и Харьковом

Компания Air Ocean Airlines с 24 декабря предоставит возможность добраться в столицу на самолете.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Lowcost.ua.

Отмечается, что рейс будет работать на регулярной основе шесть раз в неделю.

Стоимость билетов в зависимости от класса будет составлять от 56 до 117 долларов. В стоимость включен багаж 23 килограмма и 7 килограмм ручной клади. Кроме этого, компания обещает предоставить легкий завтрак для пассажиров самолета.

Трансфер будет осуществляться при помощи самолета АН-148, который будет вылетать из аэропорта Киев на Жулянах.

Напомним, мужчина получил сертификат на билеты от компании Wizz Air, на предоставление VIP-обслуживания в аэропорту «Харьков» и посещение ресторана «Полет» в VIP-терминале.