09.12.2021 11:45 Виталий Хиневич
Новая авиакомпания запускает рейс между Киевом и Харьковом
Компания Air Ocean Airlines с 24 декабря предоставит возможность добраться в столицу на самолете.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Lowcost.ua.
Отмечается, что рейс будет работать на регулярной основе шесть раз в неделю.
Стоимость билетов в зависимости от класса будет составлять от 56 до 117 долларов. В стоимость включен багаж 23 килограмма и 7 килограмм ручной клади. Кроме этого, компания обещает предоставить легкий завтрак для пассажиров самолета.
Трансфер будет осуществляться при помощи самолета АН-148, который будет вылетать из аэропорта Киев на Жулянах.
Напомним, мужчина получил сертификат на билеты
от компании Wizz Air, на предоставление VIP-обслуживания в аэропорту «Харьков» и посещение ресторана «Полет» в VIP-терминале.
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