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09.12.2021  11:45   Виталий Хиневич

Новая авиакомпания запускает рейс между Киевом и Харьковом

Компания Air Ocean Airlines с 24 декабря предоставит возможность добраться в столицу на самолете.

Самолет Киев-Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Lowcost.ua.
 
Отмечается, что рейс будет работать на регулярной основе шесть раз в неделю. 
 
Стоимость билетов  в зависимости от класса будет составлять от 56 до 117 долларов. В стоимость включен багаж 23 килограмма и 7 килограмм ручной клади. Кроме этого, компания обещает предоставить легкий завтрак для пассажиров самолета.
 
 
Трансфер будет осуществляться при помощи самолета АН-148, который будет вылетать из аэропорта Киев на Жулянах.
 
Напомним, мужчина получил сертификат на билеты от компании Wizz Air, на предоставление VIP-обслуживания в аэропорту «Харьков» и посещение ресторана «Полет» в VIP-терминале.
 
Источник:   Lowcost.ua
 Тэги:  самолет, транспорт, харьков
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