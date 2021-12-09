09.12.2021 11:50 Виталий Хиневич

В Харькове снова ищут взрывчатку в школе: подробности

Утром поступило сообщение о минировании школы №98 в Московском районе Харькова.

Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ

Во время проведения учебного процесса поступило сообщение о минировании школы №98. После полученной информации всех детей вывели на улицу. К месту происшествия были направленны сотрудники правоохранительных органов, бригады скорой помощи, взрывотехники.

Спецслужбы провели осмотр школы и прилегающей территории, однако взрывоопасного вещества обнаружено не было. На данный момент учебно-образовательный процесс возобновлен.

Напомним, 7 учебных заведений Харькова 6 декабря получили письма с угрозами взорвать учебные заведения.