09.12.2021 11:50 Виталий Хиневич
В Харькове снова ищут взрывчатку в школе: подробности
Утром поступило сообщение о минировании школы №98 в Московском районе Харькова.
Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ
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Во время проведения учебного процесса поступило сообщение о минировании школы №98. После полученной информации всех детей вывели на улицу. К месту происшествия были направленны сотрудники правоохранительных органов, бригады скорой помощи, взрывотехники.
Спецслужбы провели осмотр школы и прилегающей территории, однако взрывоопасного вещества обнаружено не было. На данный момент учебно-образовательный процесс возобновлен.
Напомним, 7 учебных заведений Харькова 6 декабря получили письма
с угрозами взорвать учебные заведения.
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