06.12.2021 12:29 Евгений Клочко

Минирование харьковских школ: террорист требует 5 миллионов

7 учебных заведений Харькова 6 декабря получили письма с угрозами взорвать учебные заведения.

В распоряжении редакции РЕДПОСТ оказался скрин письма, которое пришло в харьковскую школу №59. В нем некто Руслан требует перевести ему в общей сложности 7 миллионов гривен за несовершение теракта в учебных заведениях города.

В письме он утверждает, что завербован и на территории школ находятся взрывные устройства. Он требует не звонить правоохранителям иначе он приведет в действие взрывные устройства.

Стоит отметить, что 29 ноября письма с подобным содержанием получили 6 школ в разных районах Харькова. Тогда кинологи и взрывотехники не обнаружили в учебных заведениях взрывчатых веществ.

Напомним, информация о минировании учебных заведений появилась 6 декабря утром в харьковских телеграмм-каналах. Позже ее подтвердили в отделе коммуникаций Нацполиции Харьковской области и ГСЧС Украины.