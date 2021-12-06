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06.12.2021  12:29   Евгений Клочко

Минирование харьковских школ: террорист требует 5 миллионов

7 учебных заведений Харькова 6 декабря получили письма с угрозами взорвать учебные заведения.

Текст письма террориста
 
В распоряжении редакции РЕДПОСТ оказался скрин письма, которое пришло в харьковскую школу №59. В нем некто Руслан требует перевести ему в общей сложности 7 миллионов гривен за несовершение теракта в учебных заведениях города.
 
В письме он утверждает, что завербован и на территории школ находятся взрывные устройства. Он требует не звонить правоохранителям иначе он приведет в действие взрывные устройства.
 
Стоит отметить, что 29 ноября письма с подобным содержанием получили 6 школ в разных районах Харькова. Тогда кинологи и взрывотехники не обнаружили в учебных заведениях взрывчатых веществ. 
 
Напомним, информация о минировании учебных заведений появилась 6 декабря утром в харьковских телеграмм-каналах. Позже ее подтвердили в отделе коммуникаций Нацполиции Харьковской области и ГСЧС Украины.
 
Тэги:  минирование, харьков
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