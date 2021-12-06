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06.12.2021  12:06   Евгений Клочко

Эвакуация детей из учебных заведений Харькова: в чем причина

Утром 6 декабря поступила информация о взрывчатке в нескольких школах Харькова.

Минирование 59 школы Харьков
 
О минировании общеобразовательной школы №59 в Чаплыгинском переулке, 12 РЕДПОСТ сообщает со ссылкой на соцсети. Учащиеся и педагоги эвакуированы из здания.
 
По предварительным данным, также поступила информация о взрывчатке и об эвакуации из школ №№ 13 и 36.
 
Информацию о взрывчатке в школе №59 подтвердили в пресс-службе Нацполиции. В настоящее время правоохранители проверяют на наличие взрывчатых веществ. На месте работают кинологи и взрывотехники.
 
В свою очередь в ГСЧС сообщили, что "Около 11:30 поступил вызов о минировании шести школ: 59, 93, 123, 13, 36, 114. Специалисты оперативно выехали на места”, - сообщил Евгений Василенко, пресс-офицер ГУ ГСЧС в Харьковской области
 
Официальная информация будет предоставлена позже.
 
Напомним, 29 ноября поступила информация о взрывчатке в нескольких школах Харькова. 
 
Тэги:  минирование, школы, харьков
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