06.12.2021 12:06 Евгений Клочко

Эвакуация детей из учебных заведений Харькова: в чем причина

Утром 6 декабря поступила информация о взрывчатке в нескольких школах Харькова.

О минировании общеобразовательной школы №59 в Чаплыгинском переулке, 12 РЕДПОСТ сообщает со ссылкой на соцсети. Учащиеся и педагоги эвакуированы из здания.

По предварительным данным, также поступила информация о взрывчатке и об эвакуации из школ №№ 13 и 36.

Информацию о взрывчатке в школе №59 подтвердили в пресс-службе Нацполиции. В настоящее время правоохранители проверяют на наличие взрывчатых веществ. На месте работают кинологи и взрывотехники.

В свою очередь в ГСЧС сообщили, что "Около 11:30 поступил вызов о минировании шести школ: 59, 93, 123, 13, 36, 114. Специалисты оперативно выехали на места”, - сообщил Евгений Василенко, пресс-офицер ГУ ГСЧС в Харьковской области

Официальная информация будет предоставлена позже.

Напомним, 29 ноября поступила информация о взрывчатке в нескольких школах Харькова.