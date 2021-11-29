В Харькове минировали школы (видео)

Утром 29 ноября поступила информация о взрывчатке в нескольких школах Харькова.
О минировании общеобразовательной школы №78 на Садовом проезде, 7 РЕДПОСТ сообщает со ссылкой на соцсети. Учащиеся и педагоги эвакуированы из здания.
По предварительным данным, также поступила информация о взрывчатке и об эвакуации из школ №№ 36, 80, 153, 59, 94.
Факт сообщения о взрывчатке в школе №78 подтвердили в пресс-службе Нацполиции. В настоящее время правоохранители проверяют на наличие взрывчатых веществ 6 учреждений образования города. На месте работают кинологи и взрывотехники.
Официальная информация будет предоставлена позже.
Напомним, утром 10 ноября правоохранители получили информацию о взрывчатке в аэропорту Харькова. Для проверки сообщения выезжали специалисты-взрывотехники и следственно-оперативная группа Нацполиции. Во время проверки эвакуировали 27 человек. Специалисты проверили почти 20 тысяч квадратных метров помещений аэропорта и прилегающей территории. В ходе осмотра не было обнаружено никаких взрывчатых или опасных для жизни людей предметов.
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