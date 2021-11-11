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11.11.2021  12:10   Рита Парфенова

В аэропорт Харьков выезжали взрывотехники с собаками: подробности

Утром 10 ноября правоохранители получили информацию о взрывчатке в аэропорту Харькова.

Минирование: в аэропорту искали взрывчатку. Новости Харькова

Как сообщили РЕДПОСТ в пресс-службе Нацполиции, о минировании харьковского аэропорта стало известно 10 ноября в 11:20.

Для проверки сообщения выезжали специалисты-взрывотехники и следственно-оперативная группа Нацполиции.

Во время проверки эвакуировали 27 человек. Специалисты проверили почти 20 тысяч квадратных метров помещений аэропорта и прилегающей территории. В ходе осмотра не было обнаружено никаких взрывчатых или опасных для жизни людей предметов.

Проверка не отразилась на работе воздушного вокзала: все запланированные на этот период рейсы принимались и отправлялись по расписанию.

Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений, решается вопрос квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Напомним, 10 ноября правоохранители получили несколько ложных сообщений о минировании харьковских объектов. Так, днем поступило сообщение о взрывчатке в школе №11, а вечером правоохранители проверяли информацию о минировании ЦУМа на Павловской площади и  абонентского отдела КП «Харьковводоканал» на улице Конторской, 90.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  минирование, харьков
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