В аэропорт Харьков выезжали взрывотехники с собаками: подробности

Утром 10 ноября правоохранители получили информацию о взрывчатке в аэропорту Харькова.
Как сообщили РЕДПОСТ в пресс-службе Нацполиции, о минировании харьковского аэропорта стало известно 10 ноября в 11:20.
Для проверки сообщения выезжали специалисты-взрывотехники и следственно-оперативная группа Нацполиции.
Во время проверки эвакуировали 27 человек. Специалисты проверили почти 20 тысяч квадратных метров помещений аэропорта и прилегающей территории. В ходе осмотра не было обнаружено никаких взрывчатых или опасных для жизни людей предметов.
Проверка не отразилась на работе воздушного вокзала: все запланированные на этот период рейсы принимались и отправлялись по расписанию.
Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений, решается вопрос квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
Напомним, 10 ноября правоохранители получили несколько ложных сообщений о минировании харьковских объектов. Так, днем поступило сообщение о взрывчатке в школе №11, а вечером правоохранители проверяли информацию о минировании ЦУМа на Павловской площади и абонентского отдела КП «Харьковводоканал» на улице Конторской, 90.
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