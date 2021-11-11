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11.11.2021  08:27   Рита Парфенова

В Харькове минировали ЦУМ и КП Харьковводоканал (фото)

После проверки правоохранители установили, что информация о минировании была ложной.

Криминал Харьков: минирование ЦУМа и КП Харьковводоканал Криминал Харьков: минирование ЦУМа и КП Харьковводоканал

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, около половины шестого вечера 10 ноября правоохранителям поступила очередная информация о минировании объектов в Харькове.

На этот раз неизвестный рассказал, что в ЦУМе на Павловской площади и в абонентском отделе КП «Харьковводоканал» на улице Конторской, 90 заложена взрывчатка.

Правоохранители сразу отреагировали на заявление, по указанным адресам отправились следственно-оперативные группы местных отделов, взрывотехники и прочие службы реагирования.

Из указанных зданий было эвакуировано 129 человек. Специалисты проверили на наличие взрывчатых веществ 6300 квадратных метров помещений и 500 квадратных метров окружающей их территории. Вызовы оказались ложными – осмотры не выявили взрывоопасных предметов.

Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете заявлений и уведомлений территориальных подразделений полиции. Устанавливаются лица, сообщившие о ложном минировании.

Криминал Харьков: минирование ЦУМа и КП Харьковводоканал Криминал Харьков: минирование ЦУМа и КП Харьковводоканал

Напомним, в этот же день, 10 ноября, примерно в 12:50 администрация харьковской школы №11, расположенной по улице Василия Мельникова, 7 получила сообщение о «минировании». Голос девочки-подростка во время учебного процесса сообщил, что «школа заминирована». Была проведена эвакуация детей и персонала. На проведение осмотра школы на предмет обнаружения взрывчатки было потрачено более часа, всего осмотрели более 800 квадратных метров 3-этажного здания и прилегающей территории.  Предметов, которые могли нести угрозу жизни учащимся и сотрудникам учебного учреждения, обнаружено не было.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  минирование, харьков
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