Праздник 11 ноября: традиции, приметы и запреты дня

Сегодня отмечаются два противоположных в плане экономии праздника: Международный День энергосбережения и Всемирный день шопинга.
Решение об учреждении Дня энергосбережения принято в апреле 2008 года на проходившем в Казахстане международном совещании координаторов SPARE, и первый День мир отметил уже в ноябре 2008-го. Праздник получил статус международного, поскольку принять участие в проекте пожелали около 20 стран. Основная цель праздника – привлечь внимание властей и общественности к рациональному использованию ресурсов и развитию возобновляемых источников энергии.
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11 ноября отмечается необычный праздник Всемирный день шопинга. Он пришел из Китая. В 2009 году интернет-площадка «Alibaba Group» из Поднебесной осуществила маркетинговый ход под названием «Всемирный День Шопинга», проведя на своих ресурсах (и в частности в интернет-магазине AliExpress.com) распродажу, где скидки в 50% были нормой. Приурочен же этот «праздник» был ко Дню Холостяка, который отмечается в Китае также 11 ноября.
В 2014 году организаторы объявили, что владельцы магазинов, представленных на таких международных интернет-площадках, как AliExpress, также будут принимать участие в распродаже. День шопинга, по своей сути, – это день больших скидок, предоставляемых на самые разнообразные товары.
Заядлые шопоголики заранее ожидают старта продаж. Многие пользующиеся особым спросом позиции «улетают» с прилавков или страниц интернет-сайтов за считанные минуты. Количество совершаемых в День шопинга покупок исчисляется миллионами, а охват продаж – вся планета.
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К ежегодно отмечаемым 11 ноября праздникам сегодня добавились два «плавающих».
Каждый второй четверг ноября отмечается Всемирный день качества. Этот праздник был утвержден в 1990 году. А спустя шесть лет Европейская организация качества объявила неделю, в которую попадает этот четверг, Европейской неделей качества.
Всемирный день юзабилити (Usability можно дословно перевести с английского языка как «практичность, удобство и простота использования») был учрежден и впервые отпразднован в 2005 году. В этом же году он был впервые отпразднован. И с тех пор он отмечается ежегодно во второй четверг ноября. Главный лозунг Всемирного дня юзабилити – «Сделай проще!» Потому что удобные и понятные технологии делают жизнь каждого из нас проще и повышают ее качество в любой части света.
В 1493 году на свет появился Парацельс – врач, которого считают предтечей современной фармакологии. Именно ему принадлежит фраза: «Все – яд, все – лекарство; то и другое определяет доза».
1790 – Европу (а именно в Англию) из Китая были впервые завезены хризантемы.
1821 – родился Федор Достоевский, классик мировой литературы.
1889 – родился Остап Вишня, украинский писатель, основатель жанра юморески.
1918 – завершилась Первая мировая война. Немецкая делегация в 5.12 утра в железнодорожном вагоне маршала Фоша в Компьенском лесу подписала условия капитуляции. Через шесть часов капитуляция вступила в силу, и был произведен артиллерийский салют в 101 выстрел – последние залпы Первой мировой войны. Великобритания, Канада, Австралия отмечают День памяти погибших в Первой мировой войне. В США эта дата отмечается как День ветеранов. В Бельгии и Франции — День перемирия.
1919 – родился Ефим Березин, украинский актер, сценарист и режиссер, известный всем по сценическому образу Штепселя.
1920 – появился на свет Джеймс Бонд, агент 007. По крайней мере, так утверждал Ян Флеминг – британский писатель и «отец» знаменитого шпиона.
1922 – родился Курт Воннегут, американский писатель («Завтрак чемпиона», «Колыбель для кошки», «Времятрясение»).
1925 – американский физик Роберт Милликен объявил об открытии космических лучей.
1936 – в Англии впервые в мире по телевидению был показан прогноз погоды.
1954 – родился Андрей Макаревич, лидер группы «Машина времени», писатель, художник, продюсер, телеведущий.
1974 – родился Леонардо ДиКаприо, американский актер («Начало», «Отступники», «Поймай меня, если сможешь», «Остров проклятых», «Титаник»).
1983 – студент Массачусетского университета Фред Коэн продемонстрировал первый в мире компьютерный вирус.
2006 – произошло одно из главных событий игровой индустрии – официальный запуск Playstation-3 в Японии.
Аврамий, Агафия, Алексей, Анастасия, Андрей, Анна, Валерий, Василий, Виктор, Евгений, Иван, Кирилл, Клавдий, Кузьма, Леонид, Мария, Мартин, Наум, Николай, Павел, Филипп.
В некоторых вопросах пришло время поставить точку. Возможно, принятое решение окажется не самым лучшим из возможных, однако вполне приемлемым.
Облачная погода продержится весь день. Без осадков.
Сегодня Православная Церковь чтит память иконы Пресвятой Богородицы «Озерянской» – главной святыни и покровительницы Харькова и всей Слобожанщины.
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