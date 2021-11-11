11.11.2021 09:06 Рита Парфенова

В Харькове можно заработать на посещении центров админуслуг

Посетители территориальных и Регионального центра предоставления административных услуг Харькова могут повлиять на качество обслуживания.



city.kharkov.ua

Для этого достаточно посетить центр админуслуг по какому-либо вопросу, а затем отразить свои впечатления в анкете, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.



Получить анкету в электронном виде можно в любом из ЦПАУ города, отсканировав размещенный там QR-код. Обратную связь для оценки сервиса в административных центрах организовали введенный горсоветом проект «Агент Х» и подобные проекты Министерства цифровой трансформации.



Кроме этого, в Харькове действует проект Тайный посетитель для проверки центров админуслуг, запущенный Министерством цифровой трансформации. Все желающие могут зарегистрироваться на проекте, заполнив анкету на сайте.



Затем нужно посетить ЦПАУ для получения одной из предоставляемых им услуг, составить отчет о предоставленном сервисе по конкретным показателям, опубликовать его на сайте с соответствующими аудио- и фотоматериалами и получить вознаграждение.



Ваши отзывы, пожелания и рекомендации после каждого обращения помогут оценить уровень удовлетворенности посетителей и улучшить качество обслуживания, отмечают в центрах предоставления админуслуг.



На сегодняшний день в ЦПАУ города внедрены и постоянно вводятся современные методы и технологии обслуживания посетителей, такие как автоматизированная система управления очередью, электронные информационные терминалы самообслуживания, шеринг документов, смс-информирование о готовности документа, онлайн услуги и консультации и т.д.

Ранее РЕДПОСТ писал, что в центрах админуслуг созданы «Центры доступа», где специалисты помогут составить заявку на «Карту харьковчанина».