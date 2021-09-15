15.09.2021 13:46

Карта харьковчанина: где помогут оформить заявку на получение

В центрах админуслуг созданы «Центры доступа», где специалисты помогут составить заявку на «Карту харьковчанина».



// РЕДПОСТ

Персональные карты харьковчан, которые предоставляют привилегированный доступ к системе муниципальных и коммерческих скидок, можно оформить онлайн. Однако не все имеют такую возможность, особенно это касается пенсионеров, которые, как говорится, «не очень дружат с компьютерами». Поэтому в Региональном и Центральном Центрах административных услуг были созданы «Центры доступа», где специалисты и помогут составить заявку на «Карту харьковчанина», сообщает корреспондент РЕДПОСТ.



«Наши администраторы не только предоставляют административные услуги, но и обучают посетителей, чтобы они могли получать их онлайн. Для этого специально было создано рабочее место, которое находится в свободном доступе, сюда может подойти любой желающий и, так сказать, повысить свой уровень цифровой грамотности, чтобы в последующем получать и справки, и услуги онлайн», – отметил начальник Регионального центра услуг Виталий Ткаченко.



Оформление «Карты харьковчанина» с помощью специалиста – процедура не длительная: авторизация на Портале электронных сервисов, выбор необходимой услуги он-лайн и непосредственно заполнение анкетных данных – всё, заявка ушла в обработку.



«Жители города, которые не имеют по какой-либо причине самостоятельного доступа к электронному сервису, могут обратиться в Центры доступа. Но эти Центры позволяют пользоваться не только услугой оформления «Карты харьковчанина». На Портале сервисов на сегодняшний день реализовано 16 услуг, большинство из которых – услуги в сфере регистрации. Жители Харькова активно используют уже «Центры доступа». Я думаю, данный вид сервиса очень необходим, и он и дальше будет приобретать популярность», – сказала заместитель директор Департамета цифровой трансформации Харьковского горсовета Елена Цопух.



На сегодняшний день, по словам Елены Цопух, уже почти 43 тысячи горожан заполнили заявку на получение «Карты харьковчанина» именно онлайн.

Напомним, с 14 сентября горожане уже начали получать «Карты харьковчанина». Первыми их обладателями станут сотрудники коммунальных предприятий города.

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