14.09.2021 11:42

«Карты харьковчанина» начали получать жители Харькова

Первыми обладателями «Карты харьковчанина» стали сотрудники ХТС и метрополитена.



// РЕДПОСТ

Одними из первых обладателей «Карты харьковчанина» стали сотрудники КП «ХТС», сообщает корреспондент РЕДПОСТ.



На предприятии раздали 1700 карт. Также во вторник, 14 сентября, «Карты харьковчанина» получат сотрудники харьковского метрополитена .



Как сообщил директор КП «Офис реформ» Павел Столбовой, «Карты харьковчанина» получают те, кто одними из первых написали заявление на получения карт. Так, в сентябре карты планируют раздать сотрудникам всех городских КП и ученикам школ.

«В сентябре мы начинает выдавать карты харьковчанина. Первыми, как обещали, их уже получают работники коммунальных предприятий, учреждений и структурных подразделений Харьковского городского совета, – рассказал Павел Столбовой. Так как заполнение анкет на получение карты было добровольным, кто первыми их получат и смогут насладиться привилегиями и услугами, которые есть в «Карте харьковчанина», – рассказал Столбовой.

Функционал «Карты харьковчанина» очень широкий. Благодаря карте, харьковчане получат скидки в аптеках, сети супермаркетов, салонах красоты, фитнес-клубах и не только. Карта будет аналогом Е-билета для проезда в городском общественном транспорте.Также по «Карте харьковчанина» можно бесплатно посетить зоопарк.



Совсем скоро, по словам Столбового, заработает функционал системы лояльности. «Сейчас с партнерами «Карты харьковчанина» идет этап технической интеграции, чтобы каждый житель Харькова пришел в супермаркет или аптеку наших партнеров, воспользовался социальной ценой, дисконтами и получил действительно массу удовольствия от нашей карты», – сказал он.



Следующий этап внедрения «Карты харьковчанина» – приложение для смартфона. Специалисты уже сейчас работают над этим .

Напомним, уже более 150 предприятий присоединились к городскому проекту «Карта харьковчанина», который предоставит жителям города специальные условия обслуживания и позволит экономить на ежедневных расходах.

Фотогалерея