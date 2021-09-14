В Харьковской области продавали продукт без лицензии

В Чугуевском районе выявили кафе, в котором продавали алкогольные напитки без лицензии.
Комментариев: 0
Звезды рекомендуют быть внимательнее и собраннее, чтобы не наделать ошибок. «Dитание в облаках» может обернуться недоразумениями и даже травматичностью.
Небо в Харькове будет ясным с самого утра, а к вечеру затянется облаками. Без существенных осадков.
14 сентября 1759 года поступила в продажу самая первая настольная игра – английская забава «Путешествие через Европу, или Игра в Географию».
влажность:
давление:
ветер: