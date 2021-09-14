14.09.2021 11:05 Виталий Хиневич

В Харьковской области продавали продукт без лицензии

В Чугуевском районе выявили кафе, в котором продавали алкогольные напитки без лицензии.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Полицию Чугуевщины.

Отмечается, что сотрудниками полиции выявлен факт реализации спиртных напитков без лицензии.

В ходе проведения санкционированного обыска кафе полицейские обнаружили 15 бутылок шампанского, два десятка литров вина, 2 литра ликера и 25 литров водки.

Владелец общепита выполнял реализацию спиртных напитков, не имея лицензии на осуществление данного вида хозяйственной деятельности.

Полицейские составили на владельца кафе административный протокол по ч. 1 статьи 164 Административного кодекса Украины.

Санкции статьи предусматривают штраф от 17 до 34 тысяч гривен с конфискацией продукции.

Напомним, в шести точках сети аптек МЕГА в Харькове зафиксировали продажу наркосодержащих препаратов без рецептов.