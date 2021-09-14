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14.09.2021  11:05   Виталий Хиневич

В Харьковской области продавали продукт без лицензии

В Чугуевском районе выявили кафе, в котором продавали алкогольные напитки без лицензии.

В кафе продавали спиртное без лицензии
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Полицию Чугуевщины. 
 
Отмечается, что сотрудниками полиции выявлен факт реализации спиртных напитков без лицензии.
 
В ходе проведения санкционированного обыска кафе полицейские обнаружили 15 бутылок шампанского, два десятка литров вина, 2 литра ликера и 25 литров водки.  
 
Владелец общепита выполнял реализацию спиртных напитков, не имея лицензии на осуществление данного вида хозяйственной деятельности. 
 
Полицейские составили на владельца кафе административный протокол по ч. 1 статьи 164 Административного кодекса Украины.
 
Санкции статьи предусматривают штраф от 17 до 34 тысяч гривен с конфискацией продукции.
 
Напомним, в шести точках сети аптек МЕГА в Харькове зафиксировали продажу наркосодержащих препаратов без рецептов.
 
Источник:   Полиция Чугуева
 Тэги:  харьков
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