03.06.2021 11:17

Крупную аптечную сеть Харькова накрыли на продаже наркопрепаратов без рецепта (ВИДЕО, ФОТО)

В шести точках сети аптек МЕГА в Харькове зафиксировали продажу наркосодержащих препаратов без рецептов.



// hk.npu.gov.ua

В разработку правоохранителей аптечная сеть попала в марте этого года, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Основанием для начала следствия стала оперативная информация, что владелец и провизоры аптек сети МЕГА торгуют комбинированными и наркотическими препаратами с нарушением требований действующего законодательства Украины, то есть реализуют их без рецепта в основном наркозависимым лицам.

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Кроме того, в полицию поступило немало обращений от харьковчан с жалобами на нарушение общественного порядка покупателями этой сети, которым незаконно продали наркотические препараты.

Об одной из таких аптек РЕДПОСТ рассказал харьковчанин Евгений: «В эту аптеку на Гагарина у супермаркета Класс наркозависимые выстраивались в очередь, ожидая открытия аптеки в 7:30. Принимали наркотические вещества "не отходя от кассы" в предбаннике аптечного заведения».





Весной правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 320 (нарушение установленных правил оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины.

Еще одну аптеку накрыли правоохранители за торговлю наркосодержащими препаратами без рецепта



Следствие выявило, что эта сеть аптек не имеет лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.





Руководил деятельностью общества с ограниченной ответственностью 47-летний харьковчанин, в аптечную сети входило 6 учреждений, расположенных на территории Харькова.





2 июня работники УБН совместно со следователями Нацполиции и Слободской окружной прокуратуры Харькова провели обыски во всех аптечных магазинах этой сети: на проспектах Александровском, Московском, Науки, Гагарина, и улицах Военной и Гагарина.

В результате проведенных мероприятий полицейские изъяли лекарственные средства в ампулах и блистерах, ориентировочная стоимость которых на «черном рынке» составляет около 2 миллионов гривен, а также денежные средства и черновые записи преступной деятельности фигурантов.

В настоящее время устанавливается канал поступления препаратов, потребители и все участники схемы незаконного обогащения.



Изъятые лекарственные средства направлены на экспертное исследование.



Решается вопрос об избрании четырем фигурантам меры пресечения. Согласно санкции статьи им грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.



