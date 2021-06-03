03.06.2021 10:38

Герои Харькова: озеленитель Светлана Власенко за 37 лет работы вырастила миллионы цветов (ВИДЕО)

Сегодня мы расскажем о людях дела. О тех, которые собственным примером и работой показывают свою любовь к Харькову. Тех, кто ежедневно делает свое дело и вкладывает в него свою душу.



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От их ежедневной, кропотливой, а порой нелегкой работы зависит каким комфортным, современным, а главное красивым будет Харьков сегодня, завтра или в будущем. Каждое утро, приходя на свое рабочее место, они прилагают к этому максимум своих усилий и львиную долю своего большого сердца. Сегодня речь пойдет о такой себе цветочной волшебнице, хотя она себя таковой не считает. Однако даже маленькое семя в ее хрупких женских руках превращается в роскошный цветок. Все это о сотруднице городского предприятия "Харьковзеленстрой" Светлане Власенко, она здесь работает цветочницей. И мы вместе с ней будем стараться прожить хотя бы маленькую частичку ее рабочего дня и, если она нам позволит, мы поможем ей в ее работе.

Я пришла на работу сюда 15 лет мне было. Я закончила Орловское училище и по распределению попала сюда в город Харьков. И вот с 1987 года, я уже с 80... с 84-го, извиняюсь.

- Это сколько лет, давайте подсчитаем.

- 37 лет.

- 37 лет Вы выращиваете цветы?!

- Да, 37 лет на одном предприятии, беспрерывно!

- А сколько за эти годы Вы вырастили этих красивых цветов, которые мы видим на многочисленных клумбах по городу Харькову?

- Подсчитать я вам точное количество не смогу, но всё идёт на миллионы. На миллионы!

В семь утра Светлана Власенко уже на своем рабочем месте. Она спешит сюда, потому что ее ждут ее маленькие подопечные.

- Я захожу в теплицу и общаюсь как с маленькими детками, говорю "Здравствуйте, мои дорогие! Вы тут не замёрзли, не жарко ли вам?!" Растение - это тоже живое. И оно чувствует теплоту, чувствует любовь, чувствует отношение к нему. Точно так, как к деткам маленьким, точно так и это. Это маленькое растение и оно безобидное.

- И, наверное, они вам благодарят своей красотой.

- Конечно, конечно! Я вот им говорю - порадуйте меня, приживайтесь побыстрее, радуйте меня и не огорчайте. (Смеёмся) Честное слово, вот так и разговариваю с ними!

Работы озеленителям хватает всегда, в любое время года, говорит Светлана Власенко. Или это холодная зима, именно тогда они начинают готовить почву и закладывать семена в землю. Весна, когда выращивают растения, занимаются их пикировкой. Летом - уход. Осенью - подготовка к новому сезону. Поэтому лишних рук в городских теплицах не бывает.

Любовь к работе с растениями Светлане Власенко привила ее мама с раннего детства. У нее были во дворе лучшие цветники, а 1 сентября все соседи шли к ней, чтобы та подарила букет для праздника Первого звонка. Влюбилась Светлана и в Харьков, который не без ее рук начал меняться к лучшему. И эта любовь, делится женщина, на всю жизнь.

- Харьков люблю за то, что он такой красивый, цветущий. Можно сказать, дружный город Харьков и люди очень хорошие в Харькове. И вообще, город европейский, я бы так сказала. Красивый город. Я люблю свою работу, так как с самого детства привязана к земле и люблю. Так как оно маленькое, нежненькое и когда вырастает, я повторюсь, и становится очень красивое цветущее - душа радуется, что это сделано нашими руками. Поэтому как бы тяжело не было, как бы больно не было, болит что-то, не болит - всё равно идёшь на работу. И в движении начинаешь забывать о болезни и начинаешь радоваться. Ой, какие красивые, какие молодцы, как я вас люблю, что вы меня радует!, - рассказала Светлана Власенко.

Ранее РЕДПОСТ писал, что в 2021 году на клумбах Харькова планируется высадить около 2 миллионов цаетов.