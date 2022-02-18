18.02.2022 09:26 Рита Парфенова

Непогода в Харькове: коммунальщики ночью убирали поваленные деревья (фото)

В ночь на 18 февраля специалисты СКП «Харьковзеленстрой» устраняли последствия сильного ветра по городу.



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Об этом со ссылкой на Специализированное коммунальное предприятие «Харьковзеленстрой» ХГС передает РЕДПОСТ.

В частности, были распилены и убраны упавшие деревья и большие ветки на улицах Отакара Яроша и Валентиновской.



По словам коммунальщиков, причиной падения деревьев стал не только штормовой ветер, но и теплая зима.



«Сейчас очень сомнительное время года, когда еще не весна, но уже и не зима по признакам температуры. Идут дожди и нет теплого привычного солнца. У деревьев и корневой системы избыток влаги и поэтому они (деревья) теряют свою привычную эластичность и гибкость», – говорится в сообщении.



Мониторинг последствий непогоды по городу продолжается. Значительные повреждения деревьев не зафиксированы.



Напомним, сегодня днем синоптики прогнозируют усиление скорости ветра до 15-24 м/с.





