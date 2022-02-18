18.02.2022 06:00 Рита Парфенова

Ветреная пятница: прогноз погоды в Харькове на 18 февраля

Последний рабочий день недели начнется пасмурно, только в вечеру тучи разойдутся. Будет дождливо и тепло, днем усиление скорости ветра до 15-24 м/с.





Утром пасмурно, вероятность осадков 46%. Температура воздуха +4°...+5°C (ощущается как +1°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 737 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 59%. Температура воздуха +4°...+2°C (ощущается как 0°C). Ветер западный, 4 м/с. Влажность воздуха 79%. Атмосферное давление 740 мм рт.ст.



Вечером малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +1°...-1°C (ощущается как -3°C). Ветер северо-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 5%. Опасаться негативного воздействия магнитных бурь не стоит - активность на Солнце по-прежнему остается низкой и безопасной для жителей нашей планеты.



Народные приметы. Теплая погода в этот день говорит о том, что зима уже закончилась.



А если день выдался морозным, значит, весна придет рано и будет теплой, а лето – засушливым.