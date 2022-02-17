В супермаркетах АТБ Харькова больше не будет Roshen и Coca-Cola

В Харькове сеть супермаркетов отказалась от продукции трех производителей.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Агроньюс, супермаркеты АТБ больше не будут продавать продукцию трех производителей. Так, торговая сеть разорвала контракт с Roshen, Coca-Cola и ТМ Наша Ряба. Причиной отказа продлевать договор с Roshen является рост стоимости кондитерских изделий более чем на 30 процентов из-за повышения цены на газ. Можно предположить, что за отказом от продукции ТМ "Наша Ряба" может быть та же причина, с учетом недавнего обращения главных производителей курятины за поддержкой к правительству.
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С другой стороны, у торговой марки появились свои собственные магазины и марки своего производства -"Своя линия" и "Умный выбор". Естественно, что сети выгоднее и дешевле производить и поставлять в магазины свою продукцию, а не крупных брендов.
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