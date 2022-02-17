17.02.2022 21:58 Дмитрий Колоней

В супермаркетах АТБ Харькова больше не будет Roshen и Coca-Cola

В Харькове сеть супермаркетов отказалась от продукции трех производителей.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Агроньюс, супермаркеты АТБ больше не будут продавать продукцию трех производителей. Так, торговая сеть разорвала контракт с Roshen, Coca-Cola и ТМ Наша Ряба. Причиной отказа продлевать договор с Roshen является рост стоимости кондитерских изделий более чем на 30 процентов из-за повышения цены на газ. Можно предположить, что за отказом от продукции ТМ "Наша Ряба" может быть та же причина, с учетом недавнего обращения главных производителей курятины за поддержкой к правительству.

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С другой стороны, у торговой марки появились свои собственные магазины и марки своего производства -"Своя линия" и "Умный выбор". Естественно, что сети выгоднее и дешевле производить и поставлять в магазины свою продукцию, а не крупных брендов.

Напоним, ранее мы писали о том, что одним "Будменом" в Харькове стало меньше.