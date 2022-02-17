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17.02.2022  21:35   Илья Романов

В Харькове приспустили флаг на самом высоком флагштоке страны (фото)

Такое решение приняли специалисты предприятия Харьковзеленстрой.


Фото из открытых источников

Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ, по информации регионального центра гидрометеорологии, сегодня Южный ветер, 7-12 м/с, днем   порывы, 15-20 м/с.  Поэтому специалисты СКП «Харьковзеленстрой» приспустили флаг на самом высоком флагштоке страны.

Тэги:  флан, флангшток, харьков
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