В Харькове приспустили флаг на самом высоком флагштоке страны (фото)

Такое решение приняли специалисты предприятия Харьковзеленстрой.
Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ, по информации регионального центра гидрометеорологии, сегодня Южный ветер, 7-12 м/с, днем порывы, 15-20 м/с. Поэтому специалисты СКП «Харьковзеленстрой» приспустили флаг на самом высоком флагштоке страны.
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Слова или события, на которые еще вчера человек реагировал спокойно, сегодня способны задеть за живое. В результате отношения между людьми сегодня трудно назвать спокойными.
Синоптики прогнозируют облачный день. Утром продолжится мелкий дождь со снегом. Днем без существенных осадков, но с порывами ветра 15-24 м/с.
Ежегодно 17 февраля отмечается День спонтанного проявления доброты.
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