17.02.2022 21:05 Дмитрий Колоней

Коронавирус: витамины не спасут от COVID-19 - результат исследования

Исследование показало, что витамины не могут лечить COVID-19.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , новый обзор данных о госпитализации с COVID-19, проведенный исследователями из Университета Толедо, показал, что прием иммуностимулирующих веществ, таких как витамин С, витамин D и цинк, не уменьшает шансы умереть от COVID-19. В начале пандемии медработники исследовали различные микроэлементы в качестве методов исследования новой болезни. совсем недавно некоторые пропагандировали добавки в качестве альтернатив безопасным и проверенным вакцинам.

Как заявил доктор Азизулла Беран, ординатор по внутренней среде в Колледже медицины и наук жизни Университета Толедо, многие люди неправильное думают, считая, что если они потребляют цинк, витамин D или витамин С, это может помочь исходному клиническому анализу COVID-19.

Это особенно важно для формирования медицинского консенсуса в связи с тем, что добавление питательных веществ не является эффективным средством лечения COVID-19. Он и его сотрудники деоают такой вывод после 26 рецензируемых исследований по всему миру, в которых приняли участие более 5 600 госпитализированных пациентов с COVID-19. В исследовании в основном рассматривались пациенты, которые уже были больны и госпитализированы с COVID-19. Им давали добавки. Исследователи проанализировали подгруппу людей, которые принимали витамин D до заражения вирусом. Они не обнаружили существенной разницы в уровне смертности этой группы.

Исследование доказывает, что витамины неэффективны для предотвращения смерти от COVID-19.

«Мы хотим сказать следующее: если вам не нужны эти добавки с медицинской точки зрения, не принимайте их, думая, что они защищают от COVID-19», — сказал Беран. «Они не помешают вам получить его, и они не помешают вам умереть».