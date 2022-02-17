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17.02.2022  21:05   Дмитрий Колоней

Коронавирус: витамины не спасут от COVID-19 - результат исследования

Исследование показало, что витамины не могут лечить COVID-19.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, новый обзор данных о госпитализации с COVID-19, проведенный исследователями из Университета Толедо, показал, что прием иммуностимулирующих веществ, таких как витамин С, витамин D и цинк, не уменьшает шансы умереть от COVID-19. В начале пандемии медработники исследовали различные микроэлементы в качестве методов исследования новой болезни. совсем недавно некоторые пропагандировали добавки в качестве альтернатив безопасным и проверенным вакцинам.
 
 
Как заявил доктор Азизулла Беран, ординатор по внутренней среде в Колледже медицины и наук жизни Университета Толедо, многие люди неправильное думают, считая, что если они потребляют цинк, витамин D или витамин С, это может помочь исходному клиническому анализу COVID-19.
 
Это особенно важно для формирования медицинского консенсуса в связи с тем, что добавление питательных веществ не является эффективным средством лечения COVID-19. Он и его сотрудники деоают такой вывод после 26 рецензируемых исследований по всему миру, в которых приняли участие более 5 600 госпитализированных пациентов с COVID-19. В исследовании в основном рассматривались пациенты, которые уже были больны и госпитализированы с COVID-19. Им давали добавки. Исследователи проанализировали подгруппу людей, которые принимали витамин D до заражения вирусом. Они не обнаружили существенной разницы в уровне смертности этой группы.
 
Исследование доказывает, что витамины неэффективны для предотвращения смерти от COVID-19. 
 
«Мы хотим сказать следующее: если вам не нужны эти добавки с медицинской точки зрения, не принимайте их, думая, что они защищают от COVID-19», — сказал Беран. «Они не помешают вам получить его, и они не помешают вам умереть».
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине испытывают новое лекарство против COVID-19
 

 

Источник:   MedicalXpress
 Тэги:  коронавирус, вакцинация, харьков, укриана, витамины, covid-19
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