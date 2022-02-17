17.02.2022 11:54 Евгений Клочко

Паксловид официально одобрен в Украине для лечения больных с COVID-19

В Украине начнут использовать еще одно лекарство для амбулаторного лечения COVID-19 — «Паксловид».

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины. Отмечается, что по результатам проведенной экспертизы препарат допущен к экстренному медицинскому применению в Украине.

Ранее Минздрав подписал контракт с компанией Pfizer на поставку в Украину 300 тыс. курсов «Паксловида». В настоящее время согласовывается график его поставки.

Препарат Паксловид предназначен для использования в первую очередь для пациентов из групп риска с целью избежать ухудшения состояния и перехода заболевания с легкой или средней степени тяжести к тяжелой и избежать госпитализации.

Напомним, в Украине ученые подошли к этапу клинической проверки нового лекарства против COVID-19 . Исследовать будут порошок альтеплаза и растворитель для приготовления раствора для инъекций/инфузий. Цель клинической проверки - оценить эффективность и безопасность ежедневного внутривенного введения альтеплазы курсом до 5 дней в дополнение к стандартной терапии и сравнить с применением только стандартной терапии у пациентов с острым респираторным дис-синдромом, вызванным инфекцией COVID-19.