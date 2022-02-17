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17.02.2022  11:54   Евгений Клочко

Паксловид официально одобрен в Украине для лечения больных с COVID-19

В Украине начнут использовать еще одно лекарство для амбулаторного лечения COVID-19 — «Паксловид».

Коронавирус в Украине: Паксловид официально одобрен в Украине для лечения больных с COVID-19
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины. Отмечается, что по результатам проведенной экспертизы препарат допущен к экстренному медицинскому применению в Украине.
 
Ранее Минздрав подписал контракт с компанией Pfizer на поставку в Украину 300 тыс. курсов «Паксловида». В настоящее время согласовывается график его поставки.
 
Препарат Паксловид предназначен для использования в первую очередь для пациентов из групп риска с целью избежать ухудшения состояния и перехода заболевания с легкой или средней степени тяжести к тяжелой и избежать госпитализации.
 
Напомним, в Украине ученые подошли к этапу клинической проверки нового лекарства против COVID-19. Исследовать будут порошок альтеплаза и растворитель для приготовления раствора для инъекций/инфузий.
 
Цель клинической проверки - оценить эффективность и безопасность ежедневного внутривенного введения альтеплазы курсом до 5 дней в дополнение к стандартной терапии и сравнить с применением только стандартной терапии у пациентов с острым респираторным дис-синдромом, вызванным инфекцией COVID-19.
Источник:   Минздрав
 Тэги:  паксловид, коронавирус, харьков
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