ДТП: столкновение легковушки и фуры создало пробку в заводском районе Харькова

Утром 17 февраля в районе станции метро «им. Масельского» произошло дорожно-транспортное происшествие.
На перекрёстке улицы Лосевской и проспекта Тракторостроителей столкнулись Lanos и фуры MAN, передает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.
Судя по фото очевидцев, легковушка оказалась в слепой зоне справа от грузовика, и произошло столкновения. Пострадавших нет, сами авто получили незначительные повреждения.
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Авария заняла сразу две полосы, что привело к практически мгновенному образованию автомобильной пробки.
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Слова или события, на которые еще вчера человек реагировал спокойно, сегодня способны задеть за живое. В результате отношения между людьми сегодня трудно назвать спокойными.
Синоптики прогнозируют облачный день. Утром продолжится мелкий дождь со снегом. Днем без существенных осадков, но с порывами ветра 15-24 м/с.
Ежегодно 17 февраля отмечается День спонтанного проявления доброты.
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