17.02.2022 11:36 Рита Парфенова

ДТП: столкновение легковушки и фуры создало пробку в заводском районе Харькова

Утром 17 февраля в районе станции метро «им. Масельского» произошло дорожно-транспортное происшествие.





На перекрёстке улицы Лосевской и проспекта Тракторостроителей столкнулись Lanos и фуры MAN, передает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.



Судя по фото очевидцев, легковушка оказалась в слепой зоне справа от грузовика, и произошло столкновения. Пострадавших нет, сами авто получили незначительные повреждения.

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Авария заняла сразу две полосы, что привело к практически мгновенному образованию автомобильной пробки.

Напомним, ранее мы опубликовали видео момента аварии в Харькове на проспекте Науки - в машину Хюндай на повороте влетела легковушка.







